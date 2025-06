Meg fontosak a fizikai akadályok is – sárkányfogak, lövészárok-rendszerek, stb. Ha valaki fél az oroszoktól vagy úgy érzi van pár nem baráti szomszédja, nem feltétlenül nagyon drága vadászbombázókat kell(ene) vennie, hanem ilyen olcsó megoldásokkal kellene készülnie. Mert az aknák, a rácsok, pár tucat hangár sokkal olcsóbb, mint újabb és újabb F-35 v Rafale, stb vásárlása – amit sok kisebb európai ország egyébként fent sem tud majd tartani rendesen.

Kulcsterület még az EW, meg olyan „apróság” is mint az európai hadseregek, a katonai szolgálat presztízsének visszaállítása. Az orosz-ukrán háború legfőbb tanúsága, hogy mennyire sebezhetők a nagy értékű eszközök akár egy 1000 dolláros FPV drónokkal, a tanúságokat érdemes levonni most, mint később akár saját kár után. Ezt majd megírom hosszabban is, ez még így csak egy gondolatkezdemény.”

