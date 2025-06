Az oroszok máris léptek: nehézbombázóikat lényegében sérthetetlen helyre szállították

A The Kyiv Post arról számolt be, hogy Ukrajna Pókháló-hadművelete után Oroszország biztonságba helyezi stratégiai bombázóit. Az ukrán hírszerzés egy műholdképet tett közzé az X-en, amelyen egy orosz, hosszú távú stratégiai bombázó látható. Ez korábban az irkutszki régióban található Belaya repülőtéren állomásozott, ám most

már a Csukcs Autonóm Területen található légibázison van – 6750 kilométerre az ukrán határtól, és mindössze 660 kilométerre Alaszkától.

A beszámoló emlékeztet arra, hogy az áthelyezés azt követően történt, hogy június 1-jén öt orosz légibázist ért dróntámadás az úgynevezett Pókháló-hadművelet során. A támadások következtében Oroszország stratégiai bombázóflottájának csaknem egyharmada megsemmisült vagy megrongálódott.

A szovjet korszakban épült anadyri légibázist eredetileg az alaszkai és Bering-tengeri amerikai katonai tevékenységek megfigyelésére létesítették, ám

Moszkva időközben rehabilitálta a támaszpontot,

és most stratégiai eszközöket, valamint nehézbombázókat tárol ott.