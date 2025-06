Szerbia nagyon készül valamire: leállították az ország teljes fegyverexportját!

Vucic emlékeztetett arra, hogy a Hamász Izrael elleni 2023. október 7-i támadása után úgy döntött, hogy fegyvereket ad el Izraelnek, de most más a helyzet.

Mi most szó szerint mindent leállítottunk, csak a saját hadseregünknek szállítunk”

– szögezte le a szerb köztársasági elnök. Az államfő arra is reagált, hogy többször bírálták Szerbiát azért, mert bizonyos országoknak szállított fegyvereket. „Kik a megengedett végleges felhasználók? (…) Nem lehet Ázsiába, nem lehet Afrikába, nem lehet Európába, nem lehet Amerikába. Akkor mit akarnak, hogy az Antarktiszra szállítsunk?” – tette fel a kérdést. „Mivel azt láthattuk, hogy a fegyver és a lőszer megjelent Ukrajnában, megjelent mindkét oldalon, mindkét fél panaszkodott. Hogy valamin változtassunk, csak azt lehetett tenni, hogy azt mondom, minden lőszert csak a saját kaszárnyáink kaphatnak meg” – szögezte le. Vucic azt is közölte, hogy Szerbia szeretné, ha a Közel-Keleten béke uralkodna. „Számunkra Izrael és Irán is baráti állam” – magyarázta.

(MTI)

Nyitókép: Andrej ISAKOVIC / AFP