Sokkoló fejlemény: felszállt a világvége-repülő, az Egyesült Államokban a legrosszabbal számolhatnak

Mint kiderült, a gép egyik legfontosabb jellemzője, hogy teljes mértékben

ellenáll az elektromágneses impulzusoknak, amelyek egy atomrobbanás után az elektronikai rendszerek bénítására alkalmasak.

Az E–4B több mint 60 antennával, műholdas kapcsolatokat fenntartó rendszerekkel, valamint különböző kommunikációs csatornákkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik, hogy a világ bármely pontjáról kapcsolatban maradjon a hadsereg más részeivel.

Légi utántöltéssel akár egy hétig is a levegőben maradhat, eközben pedig teljes értékű parancsnoki szerepet tölthet be. A fedélzetén akár 112 fő is tartózkodhat, így egy válság esetén

valódi repülő erőd működik a felhők felett

– osztották meg.