„A nemzetközi drogaktivista hálózat évek óta dolgozik azon, hogy a német példát elterjessze szerte európában. Ebben az se zavarta meg őket, hogy a 2024 áprilisa óta hatályos német legalizációs törvény egyéves visszatekintésben kudarcok sorozata. Ráadásul a csehek tovább is mentek, mint német elvtársaik. z új törvény szerint, egy felnőtt ember legfeljebb 3 növényt termeszthet legálisan otthon, és ebből maximum 100 gramm szárított növényt tarthat a lakásában. A lakásán kívül pedig legfeljebb 25 grammot. Ebben az esetben a rendőrség semmit sem tehet. Csehországban a törvény a kannabisz utcai mennyiségét veszi alapul, tehát míg a német legalizációs törvény is 15%-ban maximalizálta a tiszta THC tartalmat, addig ez Csehországban elvben bármekkora lehet. És ilyen THC tartalmú anyagnál a 25 gramm is közel egy havi adag egy rendszeres használónak. De a 200 grammért is csak pénzbüntetés jár, a 20.000 (húszezer) grammért pedig maximum 3 év börtön, ami brutális mennyiség.