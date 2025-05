„Az utóbbi években egyre gyakrabban hallani a »dekriminalizáció« kifejezést a kábítószerekkel kapcsolatos közbeszédben. A kifejezés a nyugati világ progresszív köreiben szinte varázsszóként funkcionál. Azt ígéri, hogy csökken a börtönbüntetések száma, emberibbé válik a drogfogyasztók

kezelése, és a társadalom is jobban jár. A valóság azonban ennél jóval árnyaltabb és sötétebb.

Mielőtt átadnánk magunkat az illúziónak, érdemes megvizsgálni, mit is jelent valójában a dekriminalizáció, milyen célokat szolgál, hol vezették be, és milyen következményekkel járt. Végül pedig azt is, hogy a magyar zéró tolerancia miért képviseli továbbra is a legésszerűbb és legbiztonságosabb álláspontot.

A dekriminalizáció kifejezés a büntetőjog területén azt jelenti, hogy egy korábban bűncselekményként kezelt cselekményt kivonnak a büntetőjogi szankciók köréből. A kábítószer– fogyasztás esetében ez azt jelenti, hogy ha valaki kis mennyiségű drogot birtokol (jellemzően személyes használatra), azt már nem büntetik börtönnel, és gyakran nem is indul büntetőeljárás ellene. A hangsúly a »kis mennyiségen« van, amely országonként változó, sokszor nehezen behatárolható és gyakran visszaélésekre ad lehetőséget.