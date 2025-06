Magyarország alternatíva a liberális európai modellel szemben – Ivan Krasztev a Mandinernek

Ivan Krasztev

A szófiai Centre for Liberal Strategies szervezet elnöke és a bécsi Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM) állandó munkatársa, illetve a Financial Times, korábban pedig a The New York Times véleményrovatának gyakori szerzője. Számos könyve jelent meg, az Európa után és a Stephen Holmesszal közös A fény kialszik című kötete magyarul is olvasható. A XX. Század Intézet meghívására érkezett Magyarországra.