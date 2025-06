Az uniós biztos közölte Brüsszel álláspontját: így nem lehet békét elérni Ukrajnában

Ez kell a valódi függetlenséghez

Véleménye szerint ha Európa tartós békét akar, stratégiailag függetlenné kell válnia, ez azonban nem egyenlő az elszigetelődéssel: közösen kell megtalálni a függetlenséget, ezért elengedhetetlen, hogy az Európai Unió és a NATO szorosan együttműködjön.

„A valódi függetlenség négy kulcsfontosságú feltételt igényel: először is saját védelmi képességeink megerősítését, másodszor Oroszország agresszív képességeinek csökkentését, harmadszor az amerikai katonai jelenlét részleges pótlását Európában, végül pedig Ukrajna gyors és hatékony integrálását egy új európai biztonsági rendszerbe” – taglalta.

Kubilius szerint a „posztimperialista, autoriter, agresszív Oroszország mindig fenyegetést fog jelenteni Európa számára”. Azt mondta, „az orosz nép dolga”, hogy visszavezesse az országot egy „normálisabb” irányba.

Ezt takarja az Ukrajna-stratégia

„Az Ukrajna-stratégiánknak nemcsak abban kell állnia, hogy segítjük Ukrajnát az önvédelmében, hanem abban is, hogy sikeres történetté válhasson az EU-hoz való integráción és gazdasági fejlődésen át.

Egy sikeres Ukrajna megteremtése jelentős hatással lehet arra, hogy az orosz emberek miként látják saját jövőjüket”

– hívta fel a figyelmet.

„Eddig követtük transzatlanti barátaink vonalát: amikor azt mondták, hogy Oroszország a gonosz birodalma, akkor mi is ezt ismételtük; amikor azt mondták, hogy vissza kell állítani a kapcsolatokat Oroszországgal, akkor mi is követtük őket. És most tudjuk, hol tartunk” – tette hozzá az uniós biztos.

(MTI)

Nyitókép: Getty Images / SimpleImages

***