„»Nem elég a világtörténelmet nagy eseményeiben követnünk, be kell hatolnunk annak belső indokaiba.

Ily módon azon nagy igazsághoz jutunk, hogy minden haladási és reform eszme, mely az emberiséget foglalkoztatta s előbbre vitte, először titkos társulatok szűk körében dolgoztatott ki s készíttetett elő«

– olvasható a Hajnal című szabadkőműves folyóirat 1879. novemberi számában.

Raffay Ernő történész kutatásaiból – aki 6 könyvet is írt róluk, – kiderül, hogy a szabadkőművesség magát kifelé emberbaráti, jótékony szerveződésnek mondta, valójában azonban ideológiát gyártott és érvényesített, tagjai szembenálló pártokban is fellelhetők voltak, sőt, a hatályos törvényeket megszegve pártot alapított e titkos társaság. Vagyis a tudatformálás kulcspozícióit fokozatosan megszerezve politikailag formálta Magyarországot is.

A szabadkőművességnek pedig deklarált célja volt elpusztítani a több mint ezeresztendős keresztény magyar államot – ez a kísérlet, megállapíthatjuk, 1918-19-ben, majd 1945-től 2010-ig időleges részsikerekkel járt – írja a Demokrata egy 2021 júniusi cikkében, – de most is az ő befolyásuk mozgatja a világ eseményeit.

A világon körülbelül 8 millió szabadkőműves van, a tagok fele az USA-ban él. Most Magyarországon titokban működnek. Két nagy páholy van, az egyik kormánybarát, a másik pedig a mostani kormány ellensége – Raffay szerint. És Ön mit gondol…?”