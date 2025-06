„Az illegális migránsok és az őket – itt is, mint mindenhol – ajnározó szélsőbaloldali söpredék erre hivatkozással napok óta gyújtogat, fosztogat, rombol és tombol. Önmagát adja. Antifák, Black Lives Matterék és egyéb, Soros Gyuri bácsi fizetési listáján lévő mákvirágok. Szombaton már a Nemzeti Gárdát is be kellett vetni, miután a helyi rendőrség kudarcot vallott.

Los Angelesben 1992-ben is volt egy lázadás. Fekete bűnözőket ért sérelem, az volt az ürügy. Akkor is be kellett vetni a Nemzeti Gárdát. A végeredmény: ötvenhárom halott. Ahhoz képest a mostani szinte babazsúr.