Keith Kellogg ukrajnai megbízott kedden arról beszélt, hogy a törökországi tervezett orosz-ukrán béketárgyalások „meglehetősen gyors” véget vethetnek a háborúnak. Arra a kérdésre, hogy milyen béke lehet ez, Kellogg többek között egy „reziliens erő” felállítását említette, amely „britekből, franciákból, németekből és most már lengyelekből” állna – számolt be a Notes from Poland.

Kellog szerint a csapatok a Dnyeper folyótól nyugatra állomásoznának.

A Dnyeper folyótól nyugatra lenne egy erő, ami azt jelenti, hogy az elérési távolságon kívül van, keleten pedig egy békefenntartó erő állna”

– mondta Kellogg, anélkül, hogy megnevezte volna, melyik ország vagy országok lennének felelősek az utóbbi erőért.

„Ezt a dolgot elég jól megterveztük” – tette hozzá, és elmondta, a terveket megosztották az ukránokkal, az oroszokkal és a NATO tagállamaival.

Kellogg javaslatát, miszerint Lengyelország hozzájárulna az Ukrajnába küldött erőkhöz, egyelőre elutasította Władysław Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter. „Nincs és nem is lesz terv a lengyel hadsereg Ukrajnába küldésére” – írta Kosiniak-Kamysz az X-en, hozzátéve, Lengyelország szerepe „a NATO keleti szárnyának védelme és logisztikai támogatás nyújtása” Ukrajnának. Bejegyzését Radosław Sikorski külügyminiszter is megosztotta, aki azt írta, hogy „megerősíti” azt.

Fontos megjegyezni: a háború folytatása, illetve Ukrajna végletes támogatása mellett kiálló „hajlandók koalíciója” részéről is felmerült korábban békefenntartó csapatok küldése északi szomszédunkba.