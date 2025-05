Meloni a Vatikánba vinné az orosz-ukrán tárgyalásokat

Olaszország támogatja Donald Trump amerikai elnök javaslatát, miszerint a Vatikán közvetíthetne az ukrajnai tűzszüneti tárgyalásokon, miközben Trump mintha háttérbe vonulna a folyamattól – írta a BBC. Giorgia Meloni olasz miniszterelnök hivatala közölte, hogy

Olaszország kész „előkészíteni a kapcsolatokat és dolgozni a békéért” Ukrajnában, valamint „pozitívan értékeli” a pápa azon törekvését, hogy a Vatikán otthont adjon a tárgyalásoknak.

A BBC azonban arra figyelmeztet, valójában azonban még nincs konkrét megállapodás a további megbeszélésekről: az orosz és ukrán tisztviselők múlt pénteki isztambuli találkozója nem hozott előrelépést, sőt Moszkva újabb követelésekkel állt elő.

Leó pápa a múlt héten kijelentette, hogy a Vatikán „mindig kész” összehozni az ellenséges feleket, és „minden erőfeszítést megtesz” a béke érdekében. A Szentszék azonban hangsúlyozta, hogy a tárgyalások megrendezése vagy közvetítése – amit Trump felvetett – egyelőre inkább csak remény, mint konkrét terv.

Ha a közvetlen tárgyalások folytatódnak, Ukrajna nyitottnak tűnik a Vatikán, mint helyszín ötletére.

Volodimir Zelenszkij kedden az X-en azt írta, hogy Giorgia Melonival tárgyalt, többek között „a lehetséges platformokról az oroszokkal folytatott tárgyalásokhoz”.

Az olasz miniszterelnök – Zelenszkij szerint – „mint mindig, most is remek ötletekkel” állt elő, bár Törökországot és Svájcot is említette alternatív helyszínekként.

A Kreml valószínűleg Törökországot részesítené előnyben. „Isztambul Plusz” néven emlegetik a folyamatot, amely a Törökországban korábban megkezdett tárgyalások folytatását jelentené. A BBC szerint helyszín valójában kevéssé érdekli a Kremlt: az egyetlen, ami számít, hogy a tárgyalások Vlagyimir Putyin feltételei szerint zajlanak.

De vajon a Vatikán erkölcsi tekintélye segíthetne valamilyen kompromisszum elérésében?

– teszi fel a kérdést a portál. A katolikus egyháznak van tapasztalata a konfliktusok közvetítésében, és már részt vett fogolycserékről szóló tárgyalásokban, bár ezekben mások is hasonló feladatokat láttak el. A Vatikán – különösen az új pápa részvétele – más hangvételt hozhatna a tárgyalásokba. A Vatikán csendes diplomáciája éles ellentétben áll Trump harsány stílusával.

A Vatikán büszke diplomáciai hagyományaira: amikor mások megszakították a kapcsolatot Moszkvával a katolikus egyház fenntartotta a kapcsolatait Oroszországgal. Ez azonban felháborította az ukránokat, különösen, amikor Ferenc pápa azt sugallta, hogy Oroszországot a NATO „provokálta” az invázióra, majd úgy vélte, Kijevnek meg kellene adnia magát. „Putyin meg tudja magyarázni az álláspontját a pápának, mert úgy véli, hogy az igazságos. Az ő fejében Ukrajna az, amely nem veszi komolyan a béketárgyalásokat” – mondta Tatiana Stanovaya, a Carnegie Oroszország Eurázsia Központ munkatársa. „Egy pillanatig sem hiszem, hogy a pápa képes lenne befolyásolni Putyin gondolkodását” – tette hozzá.

„Ha a pápa segíthetne nyomást gyakorolni Ukrajnára, Putyinnak nem lenne problémája [a részvételével]”

– tette hozzá Stanovaya.

Nyitókép forrása: Alberto Pizzoli / AFP