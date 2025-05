Megszólalt a külügyi szakértő az ukrán kémbotrány után: Ukrajna és Magyarország viszonya mélyponton

A magyar kormány, illetve Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter minderre azonnal csattanós választ adott, felhívva rá a figyelmet,

hogy Ukrajnában nemcsak háború, de ezzel kapcsolatban egyre erősödő magyarellenes propaganda is zajlik.

„Most a legújabb, magyarok ellen indított lejárató akciónak is pontosan az az oka, mint az eddigieknek. Mi, magyarok békét akarunk, nemet mondunk a háborúra, nem szállítottunk soha fegyvert Ukrajnának, és nem is fogunk, és nem engedtük, és nem is engedjük azt, hogy belesodorjanak minket, belesodorják Magyarországot ebbe a háborúba” – mondta, majd arra is rámutatott, hogy a magyar emberek ráadásul most éppen döntést készülnek hozni arról, Ukrajna tagja lehet-e az Európai Uniónak.

Ezután bejelentette, hogy hazánk kiutasított két, Ukrajna budapesti nagykövetségén diplomáciai fedésben dolgozó kémet, miután a magyar hatóságok bizonyítékot találtak titkosszolgálati tevékenységre.

„A magyar kormány nem tűri tovább Kijev Magyarországgal szembeni folytonos lejárató akcióit”

– indokolta meg az akciót Szijjártó Péter.

Mindezzel összefüggésben péntek késő délután a TEK a budapesti belvárosban elfogott egy ukrán állampolgárt, akivel szemben az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság kémtevékenység miatt beutazási és tartózkodási tilalmat rendelt el. A középkorú férfit még az éjszaka folyamán kitoloncolták Magyarország területéről, mert tevékenysége a hivatalos álláspont alapján nagy mértékben veszélyeztette hazánk szuverenitását. A férfi korábban diplomáciai fedésben dolgozott, de hivatalos státusza már megszűnt.