Ilyen se történik naponta: megtapsolták a magyarokat a román tévében!

Az ünneplő tömegben egy ember csendesen mosolyogva áll a falnak támaszkodva. „Az 1989-es forradalom óta először volt valódi választásunk – fogalmaz a harminckilenc éves mérnök, Cătălin Apostol. – Eddig ugyanazok a pártok játszották egymás között a játékot. Most két jelölt volt különböző elképzelésekkel, és egyikük sem tartozott a régi elithez.” Kedveli Nicușor Dant, mert „polgármesterként megváltoztatta Bukarestet”.

Dan eredetileg matematikus, a civil társadalomból érkezett. Megalapította a Mentsük Meg Bukarestet Szövetséget (USB), és számos bírósági ügyben látványos győzelmet aratott az ingatlanmaffia ellen. Ez népszerűvé tette, és 2020-ban megnyerte a fővárosi polgármester-választást.

„Mindent a feje tetejére állított – lelkendezik Apostol. – Az előző polgármesterek szó szerint kifosztották a várost. Rokonaikhoz és követőikhez tartozó cégeket alapítottak, és a közbeszerzések mindig ilyen cégekhez kerültek.” „Ez egy pénzcsináló gépezet volt” – teszi hozzá Gabriella Simionescu angoltanár. Ő a kezdetektől tagja Dan egyesületének, és húsz éve ismeri őt. „A legokosabb, legkedvesebb ember, akit el tudsz képzelni” – mondja.

Nicușor Dan győzelméhez hasonlóan látványos a legyőzött jelölt, George Simion üstökösszerű felemelkedése is. Egy évvel ezelőtt alig képzelte volna bárki, hogy valaha is esélye lesz elnökké válni. Egy viszonylag kis protestpárt vezetőjéből hamar egy tömegmozgalom első embere lett, 46,4 százalékos támogatottsága lélegzetelállítóan magas, pláne viszonylag rövid pályafutásához képest. Még fiatal, a pártja erős – valószínűleg a következő években is tényező marad a román politikában.

Andrea, a joghallgató izgatott lesz, amikor Simionról beszél. „Természetesen rá szavaztam – jelenti ki. – Szerény körülmények közül származik, a nép egyszerű, ártatlan gyermeke, pont, mint én.” Politikailag is tetszik neki, amit Simion képvisel: „Nem Európa-párti, hanem románpárti akarok lenni” – hangsúlyozza.

Nem könnyű Simion-szavazókat találni Bukarestben a választás napján. A főváros elsöprő többséggel Danra szavazott, és az AUR jelöltjének támogatói többnyire nem hajlandók válaszolni az újságírók kérdéseire. A város ötödik kerületében találunk egy kis AUR-pártirodát behúzott függönyökkel, úgy tűnik, zárva. De amikor kopogunk az ajtón, kinyílik, és beengednek minket. Három pártalkalmazott van bent, látszólag nincs sok dolguk. „Nem, az AUR nem magyarellenes, ez hazugság! – állítják. – A gazdasági programja is modern.” Valahol telefonálnak: „Újságírók vannak itt.”

Fél órával később megjelenik Lidia Vadim-Tudor képviselő, a Magyarország­-gyűlölő néhai Corneliu Vadim Tudor lánya. Amikor megkérdezik tőle, hogy adna-e interjút, ő is telefonál valahova, aztán elküld minket a pártközpontba, ahol regisztrálhatunk egy sajtótájékoztatóra Simionnal aznap estére.

A pártközpont üres, senki nincs ott. Sajtótájékoztató sem lesz. Simion a neten győztesnek hirdeti ki magát közvetlenül a szavazókörök bezárása után, miután választási csalással vádolta a hatóságokat. De az éjszaka folyamán elismeri vereségét, és visszavonja a választási csalással kapcsolatos vádjait is. Számára is világos: ahhoz, hogy legyen politikai jövője, meg kell változnia, bajkeverőből komoly politikussá kell válnia.

Nyitókép: Nicușor Dan a választási győzelem estéjén

Fotó: AFP/Daniel Mihailescu