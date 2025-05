Fejvakarás jön Bukarestben

A május 18-ai második forduló hajrájában előzte le ellenfelét Nicușor Dan, és végül a szavazatok 53,6 százalékát szerezte meg. Több mint nyolcszázezer vokssal többet gyűjtött, mint a Románok Egyesüléséért Szövetséget (AUR) vezető George Simion.

A rettegés vezette az urnákhoz az embereket mindkét oldalon, nem a pozitív üzenetek

– véli Pászkán Zsolt. A Magyar Külügyi Intézet külső szakértője továbbra is úgy látja: a radikális globalista és a radikális lokalista tábor jelöltje csapott össze. Pártszinten más a helyzet: Dan nem vezetője, sőt nem is szerves része a globalista pólusnak – mutat rá a szakértő –, vagyis ha ígér is bármit, az nem vehető készpénznek.