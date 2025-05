Döbbenetes fotók – így néz ki belülről a vízzel elárasztott parajdi bánya

Szívszorító fotókat tett közzé a vízzel eláraszott parajdi sóbányáról a Meteoplus Facebook-oldala.

A napokban készült felvételeken vízzel feltelt bányabelsők láthatóak, továbbá egy tárna is, ahol egy sótömb omlott le.

A Székelyhon.ro cikkében felidézte, hogy a tragédia azután következett be, hogy a parajdi sóbányába a hét elején ismét betört a felette folyó Korond-patak vize, miután a heves esőzések nyomán lezúdult áradattal érkező hordalék elszakította a patak medrét védő geofóliát.

A lap ismertette, hogy a másodpercenként 50 köbméteres hozam mindössze három nap alatt teljesen elöntötte a több mint száz méter mély bánya valamennyi részlegét, a turisztikai szintet, és a legújabb, Telegdy-bányát is, ahol 1991-ben kezdődött meg a sókitermelés.

A Meteoplus galériáját alább tekintheti meg:

Az államelnök is a helyszínre látogatott

Mint arról a Mandiner is beszámolt, Nicusor Dan román államelnök is ellátogatott szombaton a katasztrófa sújtotta a településre. Dan Parajdon a művelődési házban Kelemen Hunorral, az RMDSZ elnökével közösen egy fórumot is tartott, miután a helyszínen tájékozódott a víz által teljesen elöntött sóbánya katasztrófájának részleteiről.

A Krónika Online beszámolója szerint az államfő korábban a sajtó képviselőinek elmondta, hogy két üzenete van: utánajárnak, hogy ki a vétkes, és nem hagyják magukra az embereket, akár a bányászatban, akár a turizmusban dolgoztak.

Nyitókép: Meteoplus Facebook-oldala

