Az AfD elnöke Budapesten: Vissza kell adni az embereknek a döntés szabadságát!

Mi a szuverenitás? – tette fel az első kérdést Kohán Mátyás a jelen lévőknek. Alice Weidel Németország helyzetének kifejtésével kezdte mondandóját. Szerinte hazája súlyos helyzetben van ezen a téren, az ország szuverenitása korlátozott. Európai szinten ezért is van szükség erős, patrióta, független nemzetek szövetségére. Kiemelte: egy szuverén országnak nép által választott parlamentje van, amely törvényeket hoz; nem pedig nem-választott bürokratákra kell bízni a jövőnk alakítását, párhuzamként a Szovjetunió irányítását felhozva. Úgy fogalmazott: Von der Leyen és alatta több tízezer bürokrata vezetésével az Európai Bizottság lépne elő az európai jövő fő jogalkotójává.

Weidel szerint ezt egyre többen ismerik fel, és ennek is köszönhető, hogy az AfD támogatottsága az elmúlt években megduplázódott, a választók 10 százalékáról 20-21 százalékra mentek fel, most pedig már ők a legnagyobb erő Németországban, a CDU népszerűségét is megelőzve.

„Mi világosan kimondjuk, hogy újra kell építeni az Európai Uniót, újra kell osztani a hatásköröket” – tette hozzá.

Az AfD elnöke úgy látja, az EU mostanra veszélyessé vált, mert a két oldal, a Trump vezette Amerika és Oroszország között továbbra is a háború pártján áll Brüsszel. Weidel szerint az új német kancellár ebben nem hoz változást: Friedrich Merz amúgy is gyenge pozíciókkal rendlekezik, „eladta a lelkét”, Ukrajnának pedig tovább adja a német fegyvereket, köztük a legveszélyesebb Taurus rakétarendszereket. Hozzátette: „Erős, patrióta vezetőkre van szükség, akik Európa és a nemzeteik érdekeit képviselik. Közös érdekünk pedig a béke, mind az EU-ban, mind Ukrajna, Oroszország és Amerika viszonyában.”

Harald Vilimsky az osztrák Szabadságpárt (FPÖ) képviseletében arról beszélt: a mai, modern korban nehéz meghatározni, mit jelent pontosan a szuverenitás. Szerinte a lényeges az, hogy nem magának az államnak, hanem az embereknek kell, hogy meglegyen a döntés joga, nekik kell adni a lehetőséget, hogy dönthessenek a saját jövőjükről. A mai világban, folytatta, szükség van a nemzetek közötti kooperációra, ő maga is a magyar, német, francia és a többi baráttal való együttműködés híve. Az osztrák belpolitikára áttérve Vilimsky felidézte: tavaly két választás is volt Ausztriában és mindkettőt a Szabadságpárt nyerte. Az osztrák államfő viszont olyan, mint egyfajta „császár”, aki eldöntötte, kiket akar megbízni a kormányalakítással. Először a vesztes ÖVP és a szocdemek koalícióját szorgalmazta, majd amikor a megállapodás nem jött össze, csak megkapta a győztes Szabadságpárt is a felkérést. Ekkor azonban, állította Vilimsky, a németek odaszóltak az osztrák illetékeseknek, hogy a Szabadságpárt nem kerülhet hatalomra – így végül az ÖVP kihátrált és harmadik nekifutásra megállapodtak a szocdemekkel és a liberálisokkal.

„Ez a vesztesek koalíciója, Ausztria történetének legrosszabb kormánya”

– kommentálta a mostani helyzetet Vilimsky. Ő abban bízik, hogy hamarosan összeomlik a kormányzás és előrehozott választásra kerül sor, ahol a Szabadságpárt ismét győzhet. Reméli, Babis Csehországban, Orbán Magyarországon és Weidel is Németországban győzni fog, és a pozitív energiák területét fogjuk közösen alkotni – fogalmazott az osztrák politikus.

Orbán Balázs is kifejtette nézeteit a szuverenitás fogalmáról és helyzetéről. Szerinte a fő kérdés:

„Ki dönt a jövőnkről? Ha mi magunk, akkor szuverének vagyunk.”

Úgy folytatta: „Magyarország nem tökéletes ország – de dolgozunk rajta -, és ez a kormány azon is dolgozik, hogy a magyar emberek ezután is saját maguk dönthessenek a saját jövőjükről. Ebből a szempontból Magyarország az egyetlen szuverén ország Európában” – fogalmazott Orbán Balázs. Visszatekintve arról beszélt: a 2. világháború után jó ötlet volt az európai közösség megteremtése, a közös intézmén létrehozása a kooperációra, a win-win helyzetek megteremtésére, azzal a céllal, hogy legyen prosperitás és béke. De évtizedek alatt egyre több hatalom került az európai bürokraták kezébe, abból a reményből és bizalomból, hogy az európai emberek érdekeit fogják képviselni.

Orbán Balázs szerint viszont mostanra a bürokraták saját joguknak és kötelességüknek gondolják az Európa jövőjéről való döntéshozatalt, és teljesen a saját irányításuk alá akarják vonni az EU-t. „Öngyilkos irányt vesznek a dolgok: háború, migráció, gazdaságellenesség pártján állnak.” Emiatt aztán igazi politikai harc kezdődik az EU-ban, mert az európai választók most már kezdik látni, mi történik Brüsszelben, és vissza akarják nyerni a hatalmukat – folytatta Orbán. Kiemelte: Magyarországon a Fidesz nem csak beszél, hanem cselekszik, példát akar mutatni, azt, hogy lehetséges egy győztes úton járni.

Fotó: Ficsor Márton/Mandiner

A beszélgetés negyedik résztvevője Mario Nawfal amerikai politikai kommentátor volt, aki arra hívta fel a figyelmet: világot járt riporterként beszélt már Alexandar Vucic-csal is, akitől megtudta, milyen bonyolult a délszláv világ – de ehhez képest az Európai Unió még bonyolultabb. Az EU annak idején szerinte is jó szándékkal jött létre, de most már egyre inkább visszaélnek a neki juttatott hatalommal: a hatalom korrumpál.

A szuverenitás szerinte egyszerűen fogalmazva azt jelenti, hogy az emberek tudnak a saját jövőjükről dönteni, de ezt a hatalmat egyre inkább elvették az emberektől.

Ausztriában az FPÖ nyert, de a vesztesek összeálltak vele szemben. Romániában egyszerűen eltörölték az elnökválasztás első eredményét és megismételték az egészet. Németországban az AfD a titkosszolgálatok célkeresztjében van. Aggódik, de mégis reménykedik, hogy jó irányt vesznek ezek után a dolgok, és ismét megerősödik a demokrácia.

A kérdésre, hogy mi jelenti most a legnagyobb veszélyt a szuverenitásra, először Harald Vilimsky válaszolt. Az osztrák politikus szerint az a fontos, hogy legyen választási lehetőség a jövőben. Emlékeztetett: maga az Európai Bizottság rakott össze évekkel ezelőtt egy fehér könyvet arról, milyen különböző szcenáriók lehetségesek az EU jövője számára, az egyszerű közös piacig való visszabontástól a jogkörök nemzetállamoknak való visszaadásán át a mindig fokozódó (ever closer) unió folytatásáig. Ebből az átgondolásból, reformtörekvésből viszont időközben nem lett semmi.

Vilimsky szerint szükség van az európai kooperációra, a béke, a szabadság és a prosperitás érdekében – és ennyi.

Hangsúlyozta: el kell fogadni és támogatni kell az európai nemzetek sokszínűségét, egyedi identitásaikat.

Alice Weidel a veszélyek között a közvélemény aláásását emelte ki, hangsúlyozva a média szerepét. Miközben az AfD a biztosított országhatárok, a biztos energiaellátás, a szabad szólás és az adók csökkentése mellett áll ki, a média és a titkosszolgálatok szerint a párt szélsőséges nézeteket képvisel. Hozzátette: az ő saját telefonján is talált már kémprogramot, az egész párt megfigyelés alatt áll már. Pedig szerinte – utalva Hans-Georg Maassen volt német titkosszolgálati főnökre, aki e beszélgetés nézőközönségében is ott ült – a titkosszolgálatok feladata a terrorizmus és az idegen államok kémkedése elleni fellépés kellene, hogy legyen, nem pedig az ellenzéki pártok megfigyelése. „Ma komolyan arról tárgyalnak, hogy be kellene tiltani az AfD-t, miközben minden negyedik német ember minket választ” – hangsúlyozta Weidel. Szerinte sehol máshol nem tiltanának be egy ekkora, demokratikus felhatalmazással rendelkező pártot Európában, csak Németországban.

„Súlyos a helyzet, fenyegetés alatt állunk” – összegezte az AfD vezetője.

Orbán Balázs hozzászólását azzal kezdte: „A magyar politika a globalisták vadászterülete lett: van egy tehetséges magyar, Soros György, aki ezen dolgozik, és demokrata kormányzatok idején az amerikai adófizetők pénzét is felhasználja céljai érdekében”.

Hozzátette: a magyarországi ellenzéki erőket külföldről pénzelik, az USAID-től Brüsszelig, és nyíltan be is mutatják, kit jelöltek ki a magyar kormány jövő évi ellenfelének.

„A globalista elit megvesz politikusokat, hogy elárulják a népüket”

– fogalmazott Orbán Balázs. A magyar politikus ezt követően kifejtette: az EU háborúra készül, ez viszont további centralizációval, a szabad szólás korlátozásával, a háborús gazdaságra való átállással jár. Ezt a háborús előkészületet és a migráció támogatását le kell állítani – szögezte le.

A beszélgetés amerikai résztvevője, Mario Nawfal szerint rendszerszintű fenyegetésről kell beszélni; ami pedig ma az AfD-vel történik, az nevetséges. A narratívát befolyásolják, ami egy csendes fegyver – ha az emberek tisztábban látnák, mit képvisel az AfD, akkor nem lehetne szélsőségesnek beállítani – tette hozzá. „De ha a cenzúra győz a nyugati világban is, akkor az egész világnak lőttek” – fogalmazott az amerikai kommentátor.

Arra a kérdésre, hogy meddig beszélhetünk demokráciáról az egyes politikai szereplők eltiltása esetén, Orbán Balázs azt mondta: Magyarország most is szankciók alatt áll, hiszen egymillió eurót kell fizetni naponta a migrációs politikánk miatti brüsszeli büntetés nyomán. Hozzátette: egyesek szerint igazából ez egy jó deal, mert ha bejönnének a migránsok, az jóval drágább lenne. Orbán emlékeztetett: most a magyar szavazati jog felfüggesztése van napirenden, mert nem akarunk Ukrajna oldalán háborúba menni.

„De ha egy európai tagállam nem mondhatja valamire, hogy kösz, nem, akkor az már egy börtön”

– fogalmazott Orbán Balázs, aki ugyanakkor lehetségesnek látja a változtatást.

Fotó: Ficsor Márton/Mandiner

Alice Weidel szerint sok mechanizmus avatkozik bele a demokráciába, a médiától az NGO szervezetekig, és a mai EU-ban hiányoznak a vertikális és horizontális fékek és ellensúlyok. Kiemelte: „Európának most zöld irányelvei vannak, ami szétverte az energiaellátást, súlyos sérelmek érték a szabad piacgazdaságot. Nem építhetünk belső égésű motorokat? Meg akarják mondani, ki mit gyártson és ki mit vegyen? Nem erről szól a szabad piac.”

Személyes céljairól Weidel azt mondta:

ő közgazdász, és vissza akarja adni az embereknek a döntés szabadságát, az eltérő vélemények jogát.

Vilimsky zárszavában kijelentette: „Tavaly a CPAC-en azt mondtuk, mi nyerünk és ők veszítenek, és az elmúlt évben ez így is történt. Most fordulóponton vagyunk, de tovább kell építeni a patrióták szövetségét.”

Fotó: Ficsor Márton/Mandiner