Végveszély: óriási a szlovák betelepülés, a legfőbb magyar bástya, Dunaszerdahely is elveszhet

A felvidéki magyarság helyzete

A 2021-es szlovákiai népszámlálás eredményei ismét rávilágítottak a felvidéki magyarság folyamatos fogyására. Harrach Gábor Kisebbségi Szemlében megjelent 2023-as tanulmánya szerint Az abszolút érték tekintetében lassult a fogyás mértéke, arányait tekintve továbbra is illeszkedik az elmúlt évtizedek csökkenő trendjébe. A népszámlálás során 422 065-an vallották magukat elsődlegesen magyarnak. Ez a szám kisebb, mint a korábbi években mért adatok. Emellett a magyar anyanyelvűek száma is visszaesett, ami arra utal, hogy nyelvi asszimiláció is zajlik. A demográfiai változások mögött több tényező áll, többek között a vegyes házasságok arányának növekedése, az elvándorlás. A szlovák többségű településeken élő magyarok pedig fokozatosan beolvadnak. A statisztikai adatokból az is kiolvasható, hogy a felvidéki magyarság korstruktúrája elöregedő tendenciát mutat. A gyermekvállalási hajlandóság is alacsonyabb, ami hosszú távon tovább gyorsíthatja a közösség lélekszámának csökkenését. A népszámlálási adatok értelmezésekor fontos figyelembe venni azokat a módszertani sajátosságokat is, mivel ezek befolyásolhatják az etnikai hovatartozás statisztikai kimutatását. Az ismeretlen nemzetiségűek kategóriája és a második identitásként megjelölt nemzetiségek kérdése tovább árnyalja a képet. Nyugat-Csallóköz etnikai arculata folyamatosan alakul át. A nemzetiségi arányok változása különösen a fiatalok körében szembetűnő. Ha összevetjük a három legnagyobb etnikum (szlovák, magyar, cigány) korstruktúráját, a magyaroknál a 65 év felettiek, a romáknál pedig a 15 év alattiak feltűnően magas aránya a legjellemzőbb sajátosság. A 15 év alatti magyarok értéke csupán 18 százalék a felvidéki magyarság körében.