Váratlant húzott a McDonald's Oroszországban – a vállalat nagyon félti a márkanevét

Az amerikai McDonaldʼs vállalat védjegybejegyzési kérelmet nyújtott be Oroszországban – számolt be róla a Meduza. A cég a „McDonaldʼs” név levédetését kérte a Rospatentnél, az orosz szabadalmi hivatalnál. A kérelmet 2024 decemberében adták be, amelyet a hatóság most megfontolásra befogadott.

A kérelem értelmében a „McDonaldʼs” védjegy alatt a vállalat italok és gyorsételek előállítására és értékesítésére, valamint éttermi szolgáltatások és ételkiszállítás nyújtására kapna jogot Oroszországban. Ennek ellenére

a vállalat hangsúlyozta, hogy ez nem jelenti a visszatérés szándékát az orosz piacra.

Az ukrán Economic Pravda című lapnak adott nyilatkozatában a McDonaldʼs közölte:

Azért adtuk be a kérelmet, hogy megvédjük a márkánkat, és megakadályozzuk, hogy vállalkozások, illetve magánszemélyek – különösen Oroszországban – saját előnyükre használják fel védjegyeinket.

A cég 2022 májusában, nem sokkal Oroszország Ukrajna elleni támadása után jelentette be kivonulását az orosz piacról. A vállalat értékesíthető részeit Alexander Govor, egy szibériai McDonaldʼs-franchise-éttermeket üzemeltető üzletember vásárolta meg. Az éttermek ezt követően „Vkuszno i tocska” (Finom és pont) márkanév alatt folytatták működésüket.

Nyitókép: ALEXANDER NEMENOV / AFP

***