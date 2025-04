Újfent utasította Zelenszkij a Nyugatot: biztos benne, hogy csak egyetlen járható út van

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csernyihivi látogatása során jelentette be: elképzelhető, hogy a háború „forró szakasza” a következő hetekben véget érhet, amennyiben a nyugati országok összehangolt nyomást gyakorolnak Oroszországra – írta meg a Magyar Nemzet. Az ukrán államfő hangsúlyozta, hogy a katonai megoldás önmagában nem elegendő, és ismét „feladatokat osztott ki” az Egyesült Államoknak és Európának.

A teljes tűzszünet a helyes lépés, és Ukrajna egyetért vele, támogatja

– fogalmazott Zelenszkij.

Ukrajna már március 11-én jelezte, hogy kész elfogadni egy teljes, 30 napos tűzszünetet, amennyiben Oroszország is elfogadja ugyanezeket a feltételeket. Ezt az elképzelést az Egyesült Államok vetette fel. Moszkva azonban eddig csupán részleges tűzszünetekbe ment bele. Zelenszkij arra is utalt, hogy jelenleg is folynak zárt ajtók mögötti egyeztetések egy esetleges feltétel nélküli fegyvernyugvásról.

Tudjuk, hogy vannak beszélgetések az amerikaiak és az oroszok között erről a témáról. Ezek nem nyilvánosak

– jegyezte meg az elnök.

Megállapodás, majd egymásra mutogatás

Zelenszkij emlékeztetett arra is, hogy már létezik egy részleges tűzszüneti megállapodás Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok között, amely az energetikai infrastruktúra elleni támadásokra és a Fekete-tengeri incidensekre vonatkozik. Nem sokkal később azonban Kijev azzal vádolta meg Moszkvát, hogy megszegte az egyezséget, amikor támadást hajtott végre a herszoni infrastruktúra ellen. Az ukrán fél állítása szerint ezt dokumentumokkal is bizonyították az amerikai fél számára.

Moszkva tagadta a vádakat, sőt viszontvádat fogalmazott meg: szerintük Ukrajna csapást mért az oroszországi Kurszk megye Szudzsa településén található gázmérőállomásra. Kijev ezt határozottan visszautasította, és a Kreml kísérletének nevezte a fegyvernyugvási megállapodás megsértésének igazolására.

A lap szerint Zelenszkij világossá tette: Ukrajna nem hajlandó elismerni az orosz megszállás alatt álló területeket.

A diplomáciai eszközök lehetnek az egyetlen módjai annak, hogy végül visszakapjuk az oroszok által megszállt területeket

– hangsúlyozta az elnök április 3-i, csernyihivi munkalátogatásán.

Zelenszkij szerint igazságos béke csak akkor jöhet létre, ha Ukrajna területi egysége helyreáll – ugyanakkor elismerte, hogy ez hosszú, diplomáciai folyamat lesz.

De ha sikerül olyan kompromisszumot találni, amely lehetővé teszi, hogy ezek a területek idővel diplomáciai úton visszakerüljenek, akkor úgy gondolom, bizonyos esetekben ez lehet az egyetlen járható út – tette hozzá.

Nyitókép: JIM WATSON / AFP

