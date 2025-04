Sajtóértesülés: Németországban állami díjjal ismerték el a „művészt”, akit Magyarországon Antifa-bűnözőként tartanak számon

A díj mellé 30 ezer eurós pénzjutalom és 18 ezer eurós ösztöndíj is jár. Ezt a 48 ezer eurót pedig német szövetségi oktatási és kutatási minisztérium – vagyis a német adófizetők – finanszírozzák – hívta fel a figyelmet a European Conservative.

Schiller egyébként számos ösztöndíjjal rendelkezik, 2024-ben elnyerte az AdBK Nürnbergi Akadémiai Díját is.

Ilaria Salis-nak sincs oka panaszra

A konzervatív lap arra is rámutatott cikkében, hogy eközben Ilaria Salis, olasz zöldpárti EP-képviselő, – akit Magyarországon szintén háromrendbeli testi sértés kísérletével vádolnak, és szokás „Kalapácslányként” is emlegetni –, továbbra is élvezi a parlamenti mandátummal járó előnyöket, miután az EP jogi bizottsága ismét elhalasztotta a vitát arról, hogy a hatóságok lefolytathassák ellene a büntetőeljárást.

Nyitókép: Képernyőfotó

