Portugália nem volt erre felkészülve – így élte meg egy fiatal lány az egész napos áramszünetet

Így érte az embereket az első sokk

Az országos szintű katasztrófa másnapján egy, az ország északi részén található egyetemi városban, Coimbrában élő fiatal lány számolt be lapunknak arról, hogyan élte meg, hogy a délelőtti órákban egyik pillanatról a másikra kihunytak a fények, és senki nem tudta, mikor térhetnek vissza.

„Délelőtt fél tizenkettőkor vettük észre, hogy elment az áram. Épp a munkahelyemen voltam, először azt hittük, csak nálunk történt meghibásodás, de aztán észrevettük, hogy az egész utcában nem volt elektromos áram”

– számolt be lapunknak Ines, aki kifejezetten szerencsésnek mondhatta magát, mert míg a többiek telefonálni sem tudtak a hálózat miatt, délutánig az ő telefonja még működött. – „Délután négy óra előtt még fel tudtam hívni pár embert, de aztán már nekem sem volt térerőm, és én is teljesen elveszítettem mindenkivel a kapcsolatot.”

Hozzátette, fél tizenkettő után pár perccel még fel tudtak menni a Facebookra, ahol látták az országos hírportálok híreiben, hogy Portugáliában, Spanyolországban, Franciaországban és Németországban is elment az áram.

Apokalipszis 2025?

Miután tizenkét órakor elindult haza a munkahelyéről, igazi apokaliptikus kaland vette kezdetét Ines számára.

„Először hazamentem készpénzért, majd elindultam konzerveket vásárolni, mivel a konyhámban minden elektromosan működik, ezért nem tudtam főzni. Nem tudtam, a boltban tudok-e kártyával fizetni, ezért inkább biztosra mentem”

– számolt be róla, és elmondta, akkor már fel volt készülve a legrosszabbra. Elmondása szerint a boltban meglepően nyugodt volt mindenki, mivel még viszonylag friss volt a hír, és nem alakult ki káosz. Az is kiderült, hogy tud kártyával fizetni, ami szintén megnyugtató jelnek tűnt.

Később már nem volt ekkora nyugalom. Ahogy beütött a pánik, az emberek azonnal a boltokba rohantak, hogy feltöltsék a tartalékaikat.

„Volt, aki kemping gázfőzőt vásárolt, mások telepakolták a bevásárlókocsit” – idézte fel Ines szörnyülködve. Egy portugál fiú, Lucas, aki szintén válaszolt a kérdéseinkre, ezt megerősítve hozzátette, rengetegen vásároltak generátorokat. Olyannyira, hogy az azokat értékesítő boltokat be is kellett zárni. Hozzátette, több helyen üzemanyag hiány is felmerült, volt, ahol maximum 15 liternyit lehetett tankolni egyszerre.

Egész nap senki nem tudott semmit

Ines délután kettőkor ment vissza a munkahelyére, ahol lehetősége volt személyesen beszélni másokkal, és igyekeztek megosztani egymással a tapasztalataikat.

„Nem sok információnk volt, mert a rádió sem működött. Délután sikerült beszélnem egy vendéggel, aki tudta hallgatni a rádiót, amiben azt mondták, 10-16 órán át fog tartani az áramszünet. Mások arról beszéltek, hogy akár három nap is lehet. Egymásnak teljesen ellentmondó híreket hallottunk.”

Arról is beszámolt, hogy természetesen mindenki próbálta megfejteni, mi történhetett.

„Ekkor még az emberek kibertámadásról beszéltek, illetve arról, hogy egy franciaországi tűzeset okozhatta az áramkimaradást.”

Másik forrásunk, Lucas szerint voltak, akik azt mondták, felrobbanhatott egy erőmű Spanyolországban, de felmerült az is, hogy az oroszok állhatnak a háttérben.

Délután kezdett visszatérni az áram

Késő délután már olyan híreket is hallottak, hogy Spanyolország egyes régióiban visszatért az áram. Később azt mondták, néhány helyen Portugáliában is.

„Este fél hét körül elkezdett visszajönni az áram, itt nálunk, Coimbrában is. De az egész egy nagyon lassú, több szakaszos folyamat volt. Az én lakásomban először a tévéadás jött vissza, és csak egy órával később lett világítás. Ez volt nagyjából este nyolckor” – idézi fel, és hozzáteszi, az ország egyes pontjain még később, csak a hajnali órákban működött újra az áram.

„Egész nap nagyon féltem”

Ines végül bevallotta, az egész hétfői napját átitatta a félelem. Rettegett a bizonytalanságtól, nem tudta, mi fog történni, és még nehezebb volt, hogy egy idő után nem tudott kapcsolatba lépni a szeretteivel.

„Nem tudtam, mi lehet a családommal, mert alig tudtunk beszélni egymással.A húgomnak buszra kell szállna ahhoz, hogy hazajusson, és nagyon aggódtam érte, nehogy eltévedjen, vagy megtámadják... és nem tudtam beszélni vele, mert nála nem volt térerő.”

Lucas kevésbé élte meg tragikusan a helyzetet, ő

szórakozva mesélte, hogy este gyertya mellett vacsoráztak, és sietniük kellett a feladataikkal, hogy még naplemente előtt végezzenek.

De nem csak a hétköznapi élet állt le teljesen. A kórházakban lemondták az aznapra tervezett, nem életmentő műtéteket, hogy a sürgős eseteket sikerüljön ellátni.

„Azt hiszem, Portugália nem volt erre felkészülve”

– vélekedett Ines. Elmondta, a kritikus infrastrukturális intézményekben, mint a kórházak, a rendőrség és a tűzoltóság, nem volt elég generátor, hogy fedezzék a legfontosabb elektronikai szükségleteket.

„Tudok róla, hogy a Coimbrai Egyetemi Kórházban csak az egyik épület üzemelt, mert nem volt elegendő energia arra, hogy az összeset fenntartsák” – számolt be az aggasztó fejleményekről, amit az egynapos áramkimaradás okozott.

Még mindig nem tudni, mi volt a háttérben

A katasztrófafilmbe illő események másnapján az állampolgárok még mindig nem tudnak semmit arról, mi okozhatta az áramkimaradást.

„Még semmi hivatalos információt nem kaptunk arról, mi történhetett. Egyedül azt a lehetőséget zárták ki, hogy légköri okai lennének az áramkimaradásnak, pedig korábban ez is felmerült, mint elmélet.”

Lucas kedd reggel épp a portói reptéren várakozott, amikor sikerült elérnünk. Elmondta, probléma nélkül eljutott busszal a reptérre, és bízik benne, semmi nem akadályozza meg abban, hogy felszálljon a Németországba tartó repülőgépre.

Ines a történtek után hálás, hogy rendeződni látszanak a dolgok, és levonta a következtetést: „Ez egy valós figyelmeztetés volt, hogy mindig tartsunk itthon egy túlélő készletet vészhelyzet esetére.”

Nyitókép: Anderson Coelho / NurPhoto / NurPhoto via AFP