Populista fordulattól tartanak Franciaországban Le Pen elítélése után

Bár megsemmisítő csapásnak szánták Marine Le Pen választásoktól való eltiltását, vannak, akik szerint a francia jobboldal akár megerősödve is kikerülhet a mostani válságból. A The Guardian cikke szerint Le Pen elítélése utáni négy napban 20 000 új tag lépett be a Nemzeti Tömörülésbe (RN), és félmillió ember írta alá a párt honlapján található petíciót Le Pen támogatására, vasárnap pedig nagyszabású gyűlést rendeznek Párizsban.

Politikai kommentátorok úgy vélik, hogy

az ítélet után Le Pen pártja visszatérhet egy nyíltabban populista megközelítéshez, miután látszik, hogy a centrumhoz való közeledés nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.

Egyesek párhuzamot vontak Donald Trump elleni eljárás és Le Pen elítélése között, jelezve, hogy az ítélet feldühítette az RN szavazóit, és a jobboldali szavazókat nem riasztotta el attól, hogy Trumpra szavazzanak, éppen ellenkezőleg, aktivizálta a konzervatívokat.

Jocelyn Dessigny, az RN parlamenti képviselője szerint „megdöbbentő” a Le Pen ellen hozott ítélet. Szerinte szembe kell szállni „a bírók zsarnokságával”. Szerinte Le Pent meg akarják akadályozni, hogy elinduljon egy olyan elnökválasztáson, amelyet egyébként megnyerhetne.

„Tudjuk, hogy politikai ellenfeleink támadni fognak minket. Évekig próbáltak démonizálni bennünket, mondván, hogy őrültek, neonácik, antiszemiták vagyunk (…) De ma már az emberek tudják, hogy olyanok vagyunk, mint bárki más” – mondta.

Viszont azt is egyre többen vetik fel a párt támogatói közül, hogy az RN 29 éves elnöke lehet Le Pen alternatívája a 2027-es elnökválasztáson.

