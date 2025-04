Óriási robbanás rázott meg egy iráni kikötőt – rakéta-üzemanyag kaphatott lángra

Hatalmas robbanás történt szombaton az iráni Bandar-Abbász kikötőben, amikor egy eddig tisztázatlan eredetű tűz átterjedt egy szilárd hajtóanyagú rakétákhoz szánt szállítmányra. A BBC legújabb információi szerint legkevesebb huszonöt ember meghalt és további nyolcszáz megsérült a szombati balesetben. Az állami média jelentése szerint hat ember nyomtalanul el tűnt.

Az egész raktár tele volt füsttel, porral és hamuval. Nem emlékszem, hogy az asztal alá menekültem-e, vagy odadobott a robbanás”

– nyilatkozta egy, a környéken lévő személy az iráni állami televíziónak.

Az Ambrey Intelligence tanácsadó cég szakvéleménye szerint a robbanást az okozhatta, hogy helytelenül bántak egy szilárd hajtóanyagú rakétákhoz szánt szállítmánnyal. Hozzáfűzték azt is, hogy információik szerint egy iráni zászló alatt hajózó teherhajó 2025 márciusában nátrium-perklorátot, vagyis rakétaüzemanyagot rakodott ki a kikötőben. A Financial Times korábban arról számolt be, hogy Kínából két hajó szállított ilyen típusú üzemanyagot Iránba.