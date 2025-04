NATO-főtitkár: Oroszország atomfegyverek telepítésére készül

Mark Rutte NATO-főtitkár a német Welt am Sonntagnak adott interjújában fejezte ki aggodalmát azok miatt a jelentések miatt, amelyek szerint Oroszország vizsgálja annak lehetőségét, hogyan helyezhetne el atomfegyvereket az űrben.

Rutte úgy fogalmazott, bár Moszkva „űrbéli” képességei elavultak a nyugati országokéihoz képest, a nukleáris fegyverek űrbe való telepítése csökkenthetné Putyinék versenyhátrányát e téren. Hangsúlyozta, hogy nem földi célpontok ellen bevethető fegyverekről van szó, azokkal műholdakat ellen használnák.

Ezek megsemmisítése óriási káoszt teremtene, hiszen a számos földi rendszer ma már kizárólag műholdak segítségével használható.

A NATO-főtitkár mindezzel kapcsolatban felhívta a figyelmet arra 1967-es, a nemzetközi jogban ma is hatályosnak számító ENSZ-egyezményre (UNOOSA). amely a világűr békés célú használatára hívja fel a figyelmet, és amelyet annak idején a világ számos országa, köztük Oroszország és az Egyesült Államok is aláírt. Sőt kifejezetten a két szuperhatalom közötti fegyverkezési verseny megfékezése miatt volt szükség a létrejöttére.

„Az űrverseny az elmúlt időszakban újra élesedik, a NATO-szövetségesek pedig alkalmazkodnak az új űrbeli kihívásokhoz. Információkat cserélnek, nemzeti űrparancsnokságokat hoztak létre, kisebb, manőverezhetőbb és jobban védhető műholdakat fejlesztettek ki.

Az űr nagyon fontos a NATO-tagok védelme és az elrettentés szempontjából”

– magyarázta Rutte.

Annál is inkább, tette hozzá, mert az űr egyre zsúfoltabbá, veszélyesebbé és kiszámíthatatlanabbá válik. A verseny ráadásul nemcsak kereskedelmi szempontból lett élesebb, a végkimenetele az egész világ biztonságát nagyban befolyásolja. A NATO egyébként 2021-ben döntött úgy, hogy az 5. cikkelyt az űrben vagy az űrből indított támadásokra is kiterjesztik, vagyis ezekre az esetekre is vonatkozik,

hogy bármely szövetséges tagállamot ért támadás az egész szervezet elleni támadásnak minősül.

Rutte az interjúban beszélt arról is, hogy első lépésben műholdak segítségével fokozzák az Északi-sarkvidék megfigyelését.

„Látjuk, hogy Kína és Oroszország egyre inkább használja az új tengeri útvonalakat és militarizálja az Északi-sarkvidék egyes részeit. A műholdak segítségével nyomon követhetjük a szárazföldi és tengeri mozgásokat, és egyúttal biztosíthatjuk a csapataink közötti rugalmas és biztonságos kommunikációt” – szögezte le a NATO főtitkára.

Nyitókép: Mark Rutte NATO-főtitkár sajtótájékoztatót tart a brüsszeli NATO-központban a védelmi minisztereinek 2025. februári találkozóját követően. (Fotó: Remko de Waal/ANP via AFP)