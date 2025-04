Mindenre felkészültek az ukránok: a szakértő szerint két irányból fog támadni Putyin

A Mandiner is beszámolt róla, hogy az elmúlt egy hónapban jelentős területeket tudott elfoglalni az orosz hadsereg. Nem véletlen, hogy egyre jobban foglalkoztatja az ukránokat az a kérdés, hogy merről támadhat majd a közeljövőben Vlagyimir Putyin orosz elnök. Mihail Zsirohov katonai szakértő például arról számolt be, hogy szerinte az oroszok következő támadásának két fő célpontja lehet, ezek pedig Liman és Kupjanszk városai – számolt be a hírről az Unian.

A szakértőt egy rádióinterjúban kérdezték erről.

Liman és Kupjanszk irányába elég komolynak és fenyegetőnek tűnik az orosz nyomás. Úgy tűnik, hogy a nyáron ezek lesznek a fő irányok

– mondta Zsirohov, hozzátéve, hogy ezeken a területeken nem számít, hogy kinek nagyobb a hadereje, ugyanis itt nagyon kevés az út és sok az erdő.