Meggyőzhették az EU-s biztost: nemrég Sorosnak mutogatta, miért esélytelen Ukrajna csatlakozása, azóta dátumot is tud

Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, Marta Kos uniós bővítési biztos azt nyilatkozta, „nagyon is reális”, hogy 2030-ig végbemenjen egy újabb bővítési hullám az Európai Unióban, amelynek keretében Ukrajna és Moldova mellett Albánia és Montenegró is csatlakozhatna.