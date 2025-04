„Direkt megfogadtam, hogy a pápa temetése kapcsán nem foglalkozom Magyar Péterrel, ugyanis katolikusként egy ilyen nemzeti gyásznapon ez meglehetősen visszatetsző lenne, nem lenne ízléses. Magyar Péterbe azonban ez a minimális jó ízlés sem szorult, már tegnap is Orbán Viktort gyalázta két koktélozás között a barátnőjével Rómában, ma pedig a miniszterelnökről és a feleségéről a római látogatásuk során készített lesifotót tett közzé, ami még a saját követőit is felháborította, így aztán le is törölte.

Hogy mit üzen mindez? Azt, hogy Magyar Péter számára Ferenc pápa temetése valójában nem csupán arról szólt, hogy lerója a kegyeletét a Szentatya előtt, hanem részéről ez is egy kommunikációs húzás, egy Facebook-lájkvadászat volt. Beállított fotók a római bárokból és a miniszterelnök gyalázása. Ez a viselkedés nemhogy Magyarország, de a tiszás szavazók képviseletéhez is méltatlan.

És hogy ezzel szemben mit csinált Orbán Viktor? A miniszterelnök lerótta a kegyeletét Ferenc pápa előtt, méltó módon képviselte Magyarországot a temetésen. A nemzeti gyásznapon nem foglalkozott a politikai ellenfelével, nem is reagált az őt ért méltatlan támadásokra.Ez a különbség is jól bemutatja, ki milyen ember és hogy miről döntünk 2026-ban!”

***