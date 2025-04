Magyar Péter megpróbálta összehasonlítani magát Orbán Viktorral, aztán gyorsan törölte is a posztját

A világ számos vezetőjéhez hasonlóan a magyar miniszterelnök is jelen volt Ferenc pápa szombati temetésén. Orbán Viktort felesége, Lévai Anikó is elkísérte a gyászszertartásra, és a házaspár egy rövid sétát is tett Róma történelmi belvárosában, amelyről egy lesifotó is készült – írta meg az Index. A Welcome to Favelas nevű olasz portál Instagram-oldalán két fényképet tett közzé Orbán Viktorról és Lévai Anikóról, amint az olasz főváros történelmi központjában sétálnak.

A felvételek tanúsága szerint a miniszterelnök és felesége a híres Via dei Condotti utcában nézelődtek, amely a Piazza di Spagna térről indul, ahol a Spanyol lépcső is található.

A Tisza Párt vezére rögtön kapott is az alkalmon, és elkészített egy sokak szerint meglehetősen ízléstelenre sikerült posztot, amelyben a több mint harminc éve házas Orbán Viktort és feleségét hasonlította össze képmontázsban saját magával és jelenlegi barátnőjével. A posztot „Roma 2 arca” kommentárral osztotta meg a politikus a közösségi oldalán,

a reakciók azonban korántsem voltak olyan pozitívak és támogatóak, mint amire a politikus feltehetőleg számított.

Sok kommentelő inkább a miniszterelnök mögé állt ebben a kérdésben, hangsúlyozva, hogy az ő esetükben már egy több évtizede tartó házasságról beszélhetünk. A legtöbb kritika azonban azzal kapcsolatban érkezett Magyar felé, hogy mégis

miért van ilyesmire szükség, pont a pápa temetésének napján.

A poszt rövid időn belül „zsákutcának” bizonyult, így Magyar jobbnak látta, ha törli is az oldaláról. Azonban mire ezt megtehette volna, már többen lefényképezték a tartalmat és elkezdett terjedni a közösségi oldalakon.

Forrás: Hibrid Rezsim Facebook-oldala

Magyar Péternek nem ez volt az egyetlen akciója, amely botrányt keltett a katolikus egyházfő temetésén. A politikus ugyanis amiatt is számos kritikát kapott, hogy lényegében „végig szelfizte” Ferenc pápa temetésének napját, és az alkalmat a kegyelet lerovása helyett sokkal inkább a „saját brendjének építésére” használta fel.

Ha mindez nem lenne elég, Magyarnak végül vissza kellett lépnie a pécsi Női Sikernap rendezvényéről is, annyira nevetséges helyzetbe került. A Tisza-vezér a „Családapák, akik támogatták feleségük karrierépítését” című pódiumbeszélgetésen vett volna részt.

Jakupcsek Gabriella közölte, hogy nem kíván vele egy színpadon szerepelni. Jakupcsek azzal indokolta döntését, hogy a rendezvény Magyar Péter meghívásával „túlságosan politikai irányt vett”.