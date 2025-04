A világ gyászolt, ő pózolt: Magyar Péter a pápa temetésén is csak a magamutogatással foglalkozott

Magyar Péter is elutazott Rómába Ferenc pápa temetésére, hogy végső búcsút vegyen a Szentatyától. Útközben viszont több alkalommal is megfeledkezhetett róla, miért is érkezett az örök városba, és jó turista módjára teleposztolta a közösségi médiát utazós képekkel. A reggelt egy igazi olasz kávéval indította, este pedig egy napszemüveges képpel örvendeztette meg a rajongóit, ami alá lazán csak annyit írt: „Buona sera!”