Komoly bajban Merzék: akár a kormánykoalíció is borulhat

A vitás pontok

A külföldön élő németek választási részvétele/hátránya: A 2.493.000 választásra jogosult külföldön élő német állampolgár közül a becslések szerint csak 213.000-en vetették fel magukat a választói névjegyzékbe. Az automatikus névjegyzékbe vétel hiánya jelentősen csökkenti a választási részvételi szándékot. Ez az eljárás a külföldön élő németeket objektív ok nélkül hátrányos helyzetbe hozza a Németországban élő németekkel szemben.

A szavazási dokumentumok kiküldése: Az eljárási mód és a rövid határidők ahhoz vezettek, hogy a választási iratokat túl későn küldték ki. Ezért sok kitöltött dokumentum már csak a választás időpontja után érkezett meg Németországba, vagy csak a választás időpontja után jutott el egyáltalán a kérelmezőhöz. Nem kapta meg például a londoni német nagykövet sem időben a választási dokumentumokat, amelyeket megigényelt.

Az illetékes hatóságok szervezeti mulasztása: A választásokért felelős szövetségi, tartományi és helyi hatóságok szervezési hibája még világosabbá válik, ha figyelembe vesszük, hogy a Német Posta saját információi szerint a választási iratok általában nem érkeztek meg időben, ami értelemszerűen lehetetlenné tette határidő szerinti visszaküldésüket is.

Hatás a választási eredményre: Ha abból indulunk ki, hogy a BSW-re a külföldön élő német választópolgárok hasonló arányban szavaztak volna, mint tették azt Németországban, akkor az 5 százalékos bejutási küszöböt a hivatalos eredmények szerint 4,981 százalékkal, összesen 9529 szavazattal elbukó BSW bejuthatna a német törvényhozásba. Ez azt jelentené, hogy a Bundestag erőviszonyai nagyban eltolódnának.

Szervezési hibák a leadott szavazatok ellenőrzése során: A benyújtott dokumentumban kifogásolják, hogy regionális különbségek vannak a választásra jogosult személyek személyazonosságának ellenőrzése során, valójában a gyakorlat még településenként is teljesen eltérő néha. Stuttgart városa például arról tájékoztatta a választási bizottságokat, hogy a választói értesítőt – egy postán küldött, hamisításbiztosítási jellemzők nélküli levelet – bemutató személyt „csak kétség esetén kell személyazonosító igazolvánnyal ellenőrizni”. Más szóval a személyazonosságot csak „kétséges esetekben” ellenőrizték, nem pedig minden urnához járuló választópolgár esetében. Ez a gyakorlat jelentős visszaélésekre ad lehetőséget, mivel a választási értesítőket jogosulatlan harmadik személyek is felhasználhatják. Vannak olyan települések, mint például Berlin városa, melyek nem is vezetnek statisztikát arról, hogy összesen hány választási értesítőt készítettek és küldtek ki. Több olyan szavazóhelység is volt, ahol több szavazólap volt az urnákban, mint ahány választópolgárt a választási bizottság „adminisztrált”.

Választási értesítők elhunytaknak: A választási értesítők tömeges kiküldése előtt továbbra sem vizsgálják a halotti névjegyzéket. Példának okáért 1991 óta csak Berlinben mintegy 200.000 olyan szavazatot adhattak le szervezési hibák következtében, amelyeket korábban elhalálozott személyek nevében töltöttek ki. Ennek oka, hogy minden olyan esetben, amikor a választási értesítőket elhunyt személyeknek küldik ki, harmadik személyek – például az ugyanazon a címen élő hozzátartozók, de a későbbi bérlők, szomszédok stb. is – megkaphatták azokat. Magukkal a választási értesítőkkel illetéktelen személyek is szavazhattak – mint a fentebbi stuttgarti példa is mutatja.