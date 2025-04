Fenyegették az oroszok a NATO-t, vadászgépekkel reagáltunk

Az elmúlt 48 órában kétszer is riasztották a brit Királyi Légierő Typhoon vadászgépeit, miután orosz katonai repülőgépek veszélyesen közel kerültek a NATO légteréhez a Balti-tenger térségében – számolt be a Telegraph alapján a Portfolio. A katonai feszültség hátterében továbbra is az orosz–amerikai tárgyalások bizonytalansága húzódik: Donald Trump bejelentette, hogy akár ki is szállhat a béketárgyalásokból, miután Moszkva elutasította a Washington és Kijev által elfogadott tűzszüneti javaslatot.

Az újabb légtérsértések nemcsak katonai, hanem diplomáciai szempontból is növelik az aggodalmakat Európában.

A bevetések során egy Iljusin Il-20M felderítő gépet, illetve egy ismeretlen repülőeszközt kellett elfogniuk, amelyek Kalinyingrádból indultak. Ez volt az első alkalom, hogy a brit gépeket éles helyzetben vetették be az újonnan indított NATO-misszió, az Operation Chessman keretében.

Lengyelországban is felszálltak a NATO gépei a napokban – írtuk meg a minap, miután veszélyesen közel került a lengyel határhoz egy orosz repülőgép, ami miatt riadóztatni kellett a NATO egységeit. Mint az a NATO tájékoztatásából kiderült, a brit királyi légierő mellett svéd, illetve portugál vadászgépek is járőröztek a héten Lengyelország felett, miután megnőtt az orosz fenyegetés a környéken.

Csütörtökön az észak-lengyelországi Malbork bázisról szálltak fel a nemzetközi szervezethez tagozódott vadászgépek, hogy végrehajtsák az akciót.