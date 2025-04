Élesedik a vámháború: Kína felvette a kesztyűt

Peking péntek este egyszerre több intézkedést is bejelentett, amelyekkel a Kínában üzletelő amerikai cégeket kívánja sújtani, ezzel reagálva a Trump által kivetett 34 százalékos vámra, amely a kínai áruk importját érinti az USA-ba – számolt be a The New York Times. A lap szerint Kína ezzel egyértelművé tette, nem fognak meghátrálni a kereskedelmi háború elől.

Lan Foan pénzügyminiszter bejelentette, hogy

az USA által kivetett 34 százalékos vámokra válaszul Kína is ugyanekkora vámmal sújtja az Amerikából érkező árucikkeket.

Továbbá tizenegy amerikai vállalatot felvesznek a „megbízhatatlan szervezetek” listájára, ami azt jelenti, hogy nem fognak tudni sem Kínában, sem kínai partnerrel üzletelni.Továbbá Kína korlátozza hét ritkaföldfém exportját, amelyeket szinte kizárólag az országban bányásznak. Ezeket jelenleg többek között elektromos autók és intelligens bombák gyártásához is használják az USA-ban.

A kínai vámügyi főigazgatóság továbbá közölte, hogy leállítja a csirkeimportot Amerika öt legnagyobb mezőgazdasági exportőrétől.

A piacszabályozási állami hivatal pedig bejelentette, vizsgálatot indít a DuPont amerikai vegyipari óriásvállalat kínai részlege ellen, amely gyanúik szerint megsértette a kínai monopóliumellenes törvényt.

A The New York Times szerint ugyanakkor

a kínai vámnak kisebb hatása lesz, mint az amerikaiak által kiszabottnak, mivel Peking sokkal többet ad el az Egyesült Államoknak, mint amennyit vásárol tőle.

Kína tavaly 147,8 milliárd dollár értékben vásárolt amerikai félvezetőket, fosszilis tüzelőanyagokat, mezőgazdasági és más termékeket. Eközben 426,9 milliárd dollár értékben adott el okostelefonokat, bútorokat, játékokat és sok mást az Egyesült Államok piacán.

A kínai vámok a tervek szerint április 10-én csütörtökön lépnek életbe, 12 órával az amerikai vámok életbe lépése után.

