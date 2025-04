A tények makacs dolgok: a Tisza szavazatokkal bizonyította hűségét a Manfred Weber-féle nagykoalíciónak

A migrációs paktum végrehajtását is sürgetik

A határozat kitér a bevándorlás ügyére is. A megszavazott állásfoglalás sürgeti a migrációs paktum mielőbbi végrehajtását, ami – mint Dömötör emlékeztetett – az Európába érkező bevándorlók kötelező szétosztását jelenti, és súlyos büntetést azok számára, akik nem hajlandóak ebben részt venni.

„A migrációs paktum végrehajtása szerepel Manfred Weberék, tehát az Európai Néppárt (EPP) 2025-ös munkatervében is. A néppárt továbbá külön módosító indítványt is szentelt ennek a kérdésnek, és azt a Tiszás képviselők is megszavazták” – hívta fel a figyelmet.

Közölte továbbá, hogy a brüsszeli nagykoalíció még nagyobb összegekkel támogatná a liberális aktivistacsoportokat, és átvállalná az Egyesült Államok fejlesztési ügynökségének (USAID) felfüggesztése miatt kieső forrásaikat is.

„Úgy költenének még nagyobb összegeket a liberális politika érvényesítésére, hogy az ellentétes a választók többségének akaratával. Arról nem is beszélve, hogy még azt sem hajlandóak nyilvánosságra hozni, hogy eddig mekkora összegekkel támogatták ezeket az aktivistacsoportokat és pontosan melyeket” – fogalmazott Dömötör Csaba, majd hozzátette: a Tisza ezt az állásfoglalást is megszavazta.

Szavai szerint „a helyzet úgy áll”, hogy miközben Magyarországtól visszatartják az uniós források egy részét, a határvédelmet gyengítő, a gazdák ellen kampányoló, vagy éppen az „ideológiai marhaságokat erőltető szervezeteknek még nagyobb kasszát biztosítanának”, mindezt átláthatatlanul. A már eddig megkötött szerződések nagyságrendje meghaladja a tízezret – tájékoztatott.

Csúcsra járatja a „sunnyogást” a Tisza

„Az, amit a Tisza bemutat, az a csúcsra járatott sunnyogás” – fogalmazott Dömötör, majd kiemelte: a Tisza Párt olyan terveket szavaz meg, amelyeknek otthon még a létezését is letagadja. Manfred Weberék meg cserébe „falaznak nekik” Magyar Péter aláírásának ügyében, vagy éppen a mentelmi jogának fenntartásával – jelentette ki.

A fideszes EP-képviselő kiemelte: eljárásuk teljesen összhangban van az Európai Néppárt ezen a héten kiszivárgott belső iránymutatásával, ami arról szól, milyen eszközökkel fegyelmezik azokat a delegációkat, melyek nem hajlandóak követni a néppárti szavazólistát.

„Amint a példa mutatja, a Tiszás képviselők értenek a szóból, szépen követik a szavazólistát, figyelmen kívül hagyva, hogy amit megszavaznak, az nem jó Magyarországnak. Így nem kapnak büntetést, viszont kapnak cserébe támogatást a kampányokhoz” – fogalmazott.

Hangsúlyozta: mindezt a szavazási jegyzőkönyvek bizonyítják mindenki számára elérhető módon, „nem foghatják másra, adminisztratív hibára, vagy éppen az Európai Parlamentben settenkedő aláíráshamisító manókra”.

Ha valahogy szavaznak, vagy valamit aláírnak, akkor vállalják a felelősséget, úgyis kiderül minden. Ami az Európai Parlamentben történik, az nem marad az Európai Parlamentben, mindenki tudni fog róla – ígérte a fideszes politikus.