Nem hiszi el: Magyar Péter szerint odahamisították az aláírását az Ukrajna felfegyverzését támogató EP-s indítványhoz

A Mandiner is beszámolt róla szerdán, hogy a néppárti-baloldali koalíció, amelynek tagja a Tisza Párt is, az Európai Parlamentben közös állásfoglalásra irányuló indítványt nyújtott be az európai védelem jövőjével kapcsolatban. A tervezet aláírói között szerepel Magyar Péter is.

A pártok hangsúlyozzák, hogy „Európa továbbra is határozottan kiáll Ukrajna mellett, amely bátor küzdelmet folytat európai értékeinkért, és emlékeztet azon meggyőződésére, hogy Európa jövője az ukrán harctéren fog eldőlni; határozottan úgy véli, hogy a mostani a hidegháború vége óta a legsúlyosabb, Európa területi integritását érintő katonai fenyegetés”.

A dokumentum egyben sürgeti a tagállamokat, hogy még a tárgyalások befejezése előtt biztosítsanak több fegyvert és lőszert Ukrajnának.

Sőt, azt is követelik, hogy minden tagország biztosítsa a saját GDP-je 0,25 százalékát Ukrajna katonai támogatására. Ez hazánk esetében legalább évi 200 milliárdos összeg lenne.