„Korábban Tuskot mi is lengyelnek tartottuk. Tuskot országunk miniszterelnökévé is megválasztották a lengyelek 2007-ben. Amikor Orbán Viktort szintén megválasztották, immár másodszor (2010-ben) miniszterelnökké, több ízben is találkozott Tuskkal, akár a visegrádi együttműködés részeként, akár kétoldalú megbeszélések során. Emlékszem az egyik ilyen találkozóra, amikor is Tusk lengyel kardot ajándékozott magyar partnerének, Orbán pedig egy kis hordó magyar borral viszonozta ezt, majd barátian megölelték egymást. Úgy gondolhattuk, hogy mindig így lesz, hogy ilyennek kell lennie a lengyel–magyar barátságnak. Csakhogy bekövetkezett a lengyel kormányrepülőgép katasztrófája (2010. április 10-én), fedélzetén a Lengyel Köztársaság elnökével, Lech Kaczyńskival és 95 más kiváló személyiséggel.