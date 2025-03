Sorsdöntő hívásra várnak a magyarok, kedden minden megváltozhat

Ennek tudható be az is, hogy az orosz elnök több garanciát is követelt arra vonatkozóan, hogy Ukrajna ne használhassa fel a harcok szüneteltetését erőinek átcsoportosítására. De emlékezetes:

Putyin főbb követelései között szerepel Ukrajna NATO-csatlakozásának végleges elutasítása, a Moszkva elleni nemzetközi szankciók feloldása és az Oroszország által annektált területek hivatalos elismerése is.

Oroszország álláspontja szerint ezek a kérdések „a konfliktus gyökerei”, amelyek rendezése nélkül tartós béke nem képzelhető el. Ezzel szemben Ukrajna továbbra is ragaszkodik területi integritásához, és nem hajlandó elismerni a megszállt területek elvesztését.