BREAKING: Trump elismerheti a Krím-félszigetet Oroszország részeként

Donald Trump amerikai elnök

azt mérlegeli, hogy elismerje a nemzetközi jog szerint Ukrajnához tartozó, ám 2014 óta Oroszország által megszállt Krím-félszigetet Oroszország részeként

– adja hírül két, az ügyre rálátó (azaz amerikai kormányzati) forrásra hivatkozva a Semafor. Az itthon kevéssé ismert amerikai hírportált 2022-ben alapította meg Ben Smith, a BuzzFeed News korábbi főszerkesztője és a New York Times publicistája, valamint a Bloomberg médiacsoport korábbi vezérigazgatója, Justin B. Smith.

A források a Semafornak arra is rámutattak: az amerikai kormányzatban szó van arról is, hogy az USA az Egyesült Nemzetek Szövetségét is hasonló lépésre ösztönözné. Az amerikai álláspont ilyetén változása azt jelentené,

hogy az USA elfogadja Oroszország krími annexióját, melyet egy demokratikus szempontból rendkívül aggályos népszavazással legitimáltak az oroszok 2014-ben.

Donald Trump és Vlagyimir Putyin orosz elnök Ukrajnával kapcsolatban holnap beszélnek majd egymással telefonon, a fő téma minden valószínűség szerint a harmincnapos tűzszünet lesz, melyet Ukrajna elfogadott, Oroszország azonban csak néhány feltétellel volna hajlandó elfogadni.

Bár a Krím oroszként való elismerése hatalmas fordulatnak számítana az amerikai politikában, Trump személyesen már korábban is beszélt arról, hogy a félszigetre joggal tarthat igényt Oroszország, hiszen

a Krím népe annak alapján, amit én hallottam, inkább lenne Oroszországgal, mint ahol voltak, és ezt is tekintetbe kell venni”.

Mai hír és az amerikai-orosz közeledés jele az is, hogy az USA kilép abból a nemzetközi együttműködésből, amely Vlagyimir Putyin esetleges háborús bűnösségét vizsgálja.

