Újabb vezető jobbközép politikus követeli az Oroszországgal szemben 2022-től bevezetett európai büntetőintézkedések újragondolását és feloldását – írja a Financial Times. Michael Kretschmer, Szászország CDU-s miniszterelnöke úgy látja,

a Moszkva ellen bevezetett szankciók többet ártanak az Európai Uniónak, mint Vlagyimir Putyin orosz elnök. Ha kiderül, hogy jobban gyengíted magad, mint az ellenfeled, akkor el kell gondolkoznod azon, mindez helyes-e

– fogalmazott Kretschmer. A politikus már korábban is felvetette, hogy az EU-nak helyre kellene állítania a gazdasági kapcsolatait Oroszországgal, beleértve az energetikai együttműködést is. A szászországi vezető emellett régóta ellenzi az ukrajnai fegyverszállításokat is.

A CDU-s politikus kijelentése kellemetlenséget okozhat Friedrich Mertz-nek, aki a februári előrehozott választások eredménye alapján a legesélyesebb, hogy Németország következő kancellárja legyen. Merz és a CDU/CSU szövetség várható koalíciós partnere, az SPD rendszeresen Ukrajna érdekeit, valamint németországi és európai támogatását hangsúlyozza.

A szélsőbaloldali Zöld Párt felháborítónak tartotta Kretschmer szankciókkal kapcsolatos kijelentését. Az Ukrajnát feltétel nélkül támogató párt – amely az elmúlt években gyakorlatilag teljesen elveszítette szavazóit – társelnöke felszólította a CDU vezetőit, hogy határozottan lépjen fel azokkal szemben, akik azt szeretnék, hogy Németország helyrehozza kapcsolatait Oroszországgal.

Friedrich Merz nem hallgathat tovább, itt az ideje, hogy egyértelműen állást foglaljon a moszkvai kapcsolatok újjáélesztésével kapcsolatban.

Korábban már több vezető német politikus is jelezte, ha véget ér a háború és a szankciók fokozatosan megszűnnek, akkor az Északi Áramlat vezetékeken is újraindulhat az orosz földgázszállítás Németországba. A közelmúltban a német sajtó arról írt, Trump és Putyin elnök megbízottai között tárgyalások zajlanak Svájcban az Északi Áramlat 2 gázvezeték újbóli üzembe helyezéséről.