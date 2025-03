Érdekes brit cikk került elő 2014-ből: „Az USA jelenléte Ukrajnában háborúba sodorhatja az országot Oroszországgal szemben”

Előkerült egy több mint tízéves Guardian-cikk, amely már akkor előrevetítette az orosz-ukrán háborút. John Pilger 2014 májusában úgy fogalmazott véleménycikkében, hogy az Egyesült Államok ukrajnai jelenléte háborúba sodorhatja Nagy-Britanniát Oroszországgal szemben. Az újságíró ebben a már-már váteszi írásában arra is felhívta a figyelmet, hogy

az ukrán rezsim neonáciknak nyújtott támogatása óriási hatással lehet a világ valamennyi részére.”

Pilger több mint egy évtizeddel ezelőtti cikkének bevezetőjében olyan kérdéseket tett fel, mint például: „Miért tűrik el az amerikaiak, hogy nevükben egy újabb világháború robbanjon ki?”, illetve „Miért engedik, hogy hazudjanak nekik ennek kockázatáról?”

Majd idézte William Blum amerikai történészt, aki évente kiadta az amerikai külpolitika aktualizált összefoglalóját. Blum kimutatta, hogy 1945 óta az USA több mint 50 kormányt próbált megdönteni – ezek között demokratikusan megválasztottak is voltak –, míg 30 ország választásaiba durván beavatkozott. Egyes esetekben bombázta a polgári lakosságot, sőt vegyi és biológiai fegyvereket is kész volt bevetni, nem beszélve a külföldi vezetők ellen tervezett merényletekről. Blum hozzátette, hogy ebben sok esetben Nagy-Britannia is közreműködött.

Már 2014-ben ellenségként emlegették Vlagyimir Putyint a tengerentúlon

John Pilger a cikkben arra is rámutatott, hogy

az ellenségük neve az évek során változott, a kommunizmustól az iszlamizmusig,

ám általában olyan társadalmakról volt szó, amelyek függetlenek voltak a nyugati hatalomtól, stratégiailag fontos vagy nyersanyagokban gazdag területeket foglaltak el, vagy csupán alternatívát kínáltak az amerikai dominanciával szemben. „Az ilyen nemzetek vezetőit általában erőszakkal félrelökik. Mindannyian a nyugati média lejárató kampányának vannak kitéve – gondoljunk csak Fidel Castróra, Hugo Chávezre, most pedig Vlagyimir Putyinra” – írta 2014-es véleménycikkében.

Az újságíró az idézett cikk végén arra is felhívta a figyelmet, hogy érdekes tény, „és a németek számára megrendítő irónia”, hogy

az orosz elnök az egyetlen olyan vezető, aki nyíltan elítéli a fasizmus 21. századi európai felemelkedését.

Végül Pilger emlékeztetett a „nagy informátor”, Daniel Ellsberg kijelentésére is, aki szerint Washingtonban csendes puccs zajlott le. Körülbelül 11 éve arról szóltak a hírek, hogy a Pentagon 124 országban hajt végre „különleges műveleteket” – „titkos háborúkat”. „Míg az Egyesült Államokban a növekvő szegénység és a szabadság elvesztése az örökké háborúzó állam történelmi következménye, ha ehhez hozzávesszük a nukleáris háború veszélyét is, akkor felmerül a kérdés: miért tűrjük ezt?” – zárta sorait Pilger.

Nyitókép: Maria POTOTSKA / AFP

