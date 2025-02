„Brüsszel és a nyugat-európai vezetők ugyanakkor továbbra is álomvilágban élnek. Azt gondolják, hogy ez a korszak is csak átmeneti és hogy majd ők, ott az elefántcsont tornyaikban tovább vihetik a szélsőséges liberalizmus egyre inkább csak pislákoló lángját és átvehetik Washington helyét a célok finanszírozását illetően. Csakhogy ennek a fantazmagóriának a vége előbb-utóbb – inkább előbb, mint utóbb – még a müncheninél is nagyobb kijózanodással jár majd.

Egyrészt azért, mert bár Trump már biztosan csak 4 évig lesz elnök, helyét jó eséllyel éppen az európai fősodort múlt héten sokkoló J. D. Vance veheti át. Másrészt azért, mert azt az eget rengető, mindent elsöprő változást, amelyet most látunk, valójában nem Vance és Trump akarja, hanem az eddig a hangját nem hallató amerikai és európai társadalom többsége.

Jól mutatja ezt, hogy Trump népszerűsége a beiktatása óta 5 százalékponttal növekedett, ami azt jelenti, hogy az amerikaiak egyetértenek az általa meghozott intézkedésekkel. És hasonló a helyzet Európában is: a patrióta pártok sorra nyerik a választásokat és szinte kivétel nélkül minden európai országban erősödnek. Sok helyen már kormányzati tényezővé is váltak és egyre több helyen kerültek, vagy kerülnek ennek közelébe. A változás tehát megállíthatatlan. Méghozzá azért, mert a nép akaratából történik. Ennél jobb dolog pedig nem is történhet a demokráciával, hiszen így mindenki visszanyerheti az abba vetett hitét!

A brüsszeli vezetők pedig minél tovább állnak ellen ennek a változásnak, annál nagyobbat fognak koppanni a végén és a pofon annál kijózanítóbb lesz.”

Nyitókép: Facebook

***