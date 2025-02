Trump ráfordult erre az országra, súlyos konfliktus közeledhet

Hideg zuhany a „be nem avatkozás” híveinek

Eközben olvasható, hogy Trump izolacionista hívei megdöbbenve konstatálják, hogy a régi-új amerikai elnök nem dobja oda a teljes Közel-Keletet Iránnak, sőt, úgymond cselekedni is hajlandó. Ezen hangvétel egyik fontos amerikai fóruma ilyen című cikkel fogadta Trump ötletét a gázaiak kitelepítéséről: „Ez meg mégis mi volt?” Európai szemmel persze nem kell különösebben érvelni amellett, hogy

egy Irán által vezetett Közel-Kelet nem lenne annyira jó dolog.

2023. október 7-én Irán megmutatta, mik a tervei a Közel-Kelettel, ráadásul az utóbbi években-évtizedben a siíta diktatúra olyan terjeszkedésbe kezdett, amely destabilizálta a régió számos országát. A 2015-ös migrációs válság megmutatta, hogy a Közel-Keleten keletkezett kalamajka igen hamar a megkopog a Keleti pályaudvaron. Arról nem is beszélve, hogy Irán kihasználja a muszlim diaszpóra és bűnszervezetek által adott lehetőségeket, és már élénk destabilizációs tevékenységet végez nyugati demokráciákban is. Egy „megállapodás” Iránnal pusztán felbátorítani a siíta diktatúrát, a mullahok a „béke kereséséből” annyit értenek, hogy az adott nyugati vezető gyenge. Trump politikája a jelek szerint a „béke erőn keresztül”-elv lesz, nem pedig a teljes kivonulás és be nem avatkozás a Közel-Keleten.

Nyitókép: Morteza Nikoubazl / NurPhoto / NurPhoto via AFP