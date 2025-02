Mit akar Trump Gázában?

A Hamász terrorszervezet „rasszistának” nevezte a tervet. Husszein al-Sejk, a Palesztin Hatóság elnöki tanácsadója kijelentette, hogy a palesztin vezetés „megerősíti, hogy elutasít minden olyan felhívást, amely a palesztin népnek a szülőföldjéről való kitelepítésére irányul.” Kína is megszólalt az ügyben és azt nyilatkozták, hogy ellenzik Trump tervét, mert szerintük a palesztinoknak kell igazgatniuk a területüket. Szaúd-Arábia is megerősítette a kétállami megoldás melletti elkötelezettségét – írta a Times of Israel.

Nemzetközi szinten általánosságban elutasító volt a reakció, több nyugati ország köztük Ausztrália is kifejezte, hogy továbbra is a kétállami megoldást támogatja. De például Geert Wilders holland szabadságpárti politikus támogatását fejezte ki a gázaiak áttelepítésével kapcsolatban.

Láthatóan az izraeliek is megdöbbentek Trump gázai tervén. Az izraeli újságírók közül többen azt írták X-re: „Sokkot kaptunk.”

Voltak Izraelben, akik lelkesen reagáltak a tervre: Alex Traiman újságíró a JNS véleménycikkében arról írt, hogy Gáza kitelepítésével véget érne az izraeli-palesztin konfliktus.

„Ha Trump javaslatai valóra válnak, az nemcsak Netanjahu legvadabb képzeletét is felülmúló »totális győzelmet« jelent, hanem az izraeli-palesztin konfliktus végét is.”

Lahav Harkov híres izraeli riporter ezzel szemben arra utalt, hogy Trump nagy ötletei már máskor sem valósultak meg. „Az összes palesztin eltávolítása Gázából, és az, hogy a gazdag arab államokkal fizetteti a számlát, egy kicsit úgy hangzik, mintha falat építenénk, és Mexikóval fizettetnénk meg” – írta Harkov az X-en, utalva Trump híres ígéretére, hogy a határfal mexikói pénzből fog megépülni.

Az izraeli politikusok óvatosan fogalmaztak, a legtöbben csak dicsérték Trumpot, de nem reflektáltak a gázai tervére inkább Izrael iránti barátságát emelték ki. Beni Ganz izraeli politikus, a háborús kabinet korábbi tagja így nyilatkozott Trump sajtótájékoztatójáról: „Megjegyzéseiben kreatív, eredeti és érdekes gondolatokat mutatott be, amelyeket a háborús célok megvalósítása mellett kell megvizsgálni, elsőbbséget adva az összes túsz visszatérésének.” Sza'ár izraeli külügyminiszter méltatta Trumpot és arra biztatta az izraeli kormányt, hogy vizsgálják meg az amerikai elnök által előterjesztett új ötleteket.

„Gázának a korábbi formájában nincs jövője. Más megoldást kell találni és Trump elnök ezt próbálja megtenni”

– jelentette ki a Times of Israel szerint.

Többen megfogalmazták, hogy talán Trump csak azért dobta be ezt a tervet, hogy az Amerikával szövetséges arab országokat rákényszerítse arra, hogy részt vegyenek Gáza újjáépítésében és nemzetközi igazgatásában, amellyel kapcsolatban eddig elutasítóan nyilatkoztak.

Mások viszont arról írtak, hogy Trump nagyon is komolyan gondolja Gáza „átvételét”. Lee Smith a Tablet magazin szerzője az X-en azt írta, hogy Trump potenciálisan Gázából biztosíthatná a globális hajózási vonalak biztonságát, és egy Földközi-tenger keleti részén felállított kikötővel sakkban tartaná az Irán-Kína-Oroszország blokkot. De még Lee is megjegyezte: „ez talán megérné Amerikának, talán nem.” Trump várhatóan további sokkot okozhat a nemzetközi közösségnek, ugyanis arról is beszélt, hogy négy héten belül bejelentést fog arról tenni, hogy mi az álláspontja Júdea és Szamária (Ciszjordánia) izraeli annektálásával kapcsolatban.

Nyitókép: Omar AL-QATTAA / AFP