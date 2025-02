Teljes a pánik: kapkodnak Európában a szaúdi amerikai-orosz csúcs után

Míg a hétfői megbeszélésen a brit, dán, holland, lengyel, német, olasz és spanyol vezetők vettek részt a NATO-főtitkárral és uniós intézmények vezetőivel együtt, a szerdai találkozón a Reuters információi alapján

Belgium

Csehország

Észtország

Finnország

Görögország

Lettország

Litvánia

Románia

Svédország kormányfői,

valamint Kanada

is meghívást kapott.

A találkozón érzékelhető lehetett a sértettség, hiszen úgy egyeztettek amerikai és orosz tisztviselők Szaúd-Arábiában az ukrajnai konfliktusról, hogy sem az EU, sem Ukrajna nem vett részt a találkozón. A sértettség mellett az aggodalom légköre is tapasztalható volt, több tagállam nehezményezte, hogy nem kaptak meghívást.

Emlékezetes, maga Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is méltatlankodását fejezte ki, jelezvén, hogy Ukrajna nem ismer el semmilyen megállapodást amit a szaúdi csúcson kötnek; Macron maga azt fejtegette, hogy „Európának helye van a tárgyalóasztalnál, az európai országoknak növelni kell a védelemre fordított kiadásaikat”, s tartós béke csak egy hiteles biztonsági garanciával érhető el. Megszólalt az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen is, felvetve hogy az Európai Uniónak is legyen egy Ukrajnáért felelős különmegbízottja, s ő is hangsúlyozta, hogy Európának mindenképpen ott kell lennie a tárgyalóasztalnál a majdani béketárgyalásokon. S ide kívánkozik Keir Starmer munkáspárti brit miniszterelnök kijelentése is, aki állítása szerint békefenntartókat is küldene Ukrajnába a békekötés után – hogy ennek mennyire lehet realitása, arról itt írtunk.