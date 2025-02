Szerbia forrong, sokan bukva látnák szívesen Vučićot. Tüntetések, hídfoglalás, és kétes civilek – helyszíni riportunk a dolgok sűrűjéből!

Nagy Bence írása.

***

Újvidék egyetemi kampuszán csend honol, mintha háború utáni csendes pihenő lenne. A traktorok, melyek a mezőgazdasági munkák szünetelése miatt parkolnak az egyetem épületei között, egy komoly üzenetet hordoznak: a földművesek tiltakozása és a diákok elszántsága egy újabb fokozódó politikai feszültséget jelez Szerbiában.

A gazdasági válság, a tragédiák és az oktatás helyzete mind hozzájárulnak a Szerbiát átható frusztrált légkörhöz, miközben a tiltakozások a rendszer ellen egyre inkább elmélyülnek.

Sétálok az újvidéki egyetemi kampuszban. Zavaró csend ordít az épületek között. Kicsit olyan érzés keríti hatalmába az embert, mintha a harcmezőről visszavonult csapatok nyalogatnák sebeiket, vagy terveznék a következő ütközetet.

Véres, vörös kezek nyoma mindenütt. Néhány tíz traktor parkol csak a karok épületei között. Ez azért még Szerbiában sem megszokott látvány.

Traktorok a kampusz előtt

Forrás: A szerző felvétele

Szerettem volna beszélni valakivel a traktorok gazdái közül, de tulajdonosok nincsenek a traktorokban, hazamentek, járműveiket pedig itt hagyták feliratokkal, zászlókkal ellátva. Ezzel is üzenni szeretnének Belgrádba a kormánynak, valamint az elnöknek, Aleksandar Vučićnak.

Az épületek ablakai feliratokkal és jelképekkel vannak elfedve. Nem lehet belátni a termekbe, csak hangok szűrődnek ki, valamint árnyékok suhan el itt-ott. Teljesen úgy érzem magam, mintha egy elhagyatott szellemvárosban sétálgatnék, ahol mégis figyelik minden lépésemet.

Múlt szombaton volt Újvidék város napja. Erre az alkalomra az egyetemisták egy százezres nagyságrendű tiltakozó felvonulást hirdettek, valamint lezárták a város mindhárom Duna-hídját több órára, egyet pedig 24 órára, tehát egy teljes napra. Ez a hétvége után érkeztem meg az egyik fő bázisnak számító újvidéki egyetemi kampuszba.

Három cigarettázgató hallgatót kérdezgetnék, de ők egy e-mail címet adnak csak, arra írjak, ott majd válaszolnak. A folytatás sejthető: írok, azóta sem válaszoltak.

A jogi karon egy rúddal elzárt ajtó mögül válaszolgató diáktól annyit megtudok: a plénum úgy döntött, hogy nem nyilatkozhat senki a sajtónak a hétvégi felvonulás után; esetleg majd egy következő plénumon feloldják a tilalmat. A jogi kar egyik tanára állt meg az ajtó előtt mellettem, Branislav Ristojevic. Ő a tüntetők diákok mellett áll, ezért bejuthat az épületbe, beengedik őt a hallgatók. Néhány szót azért tudtam váltani vele, amíg jött érte valaki a diákok közül, aki elkísérte az irodájáig. Ugyanis az épületen belül senki nem flangálhat kénye kedve szerint, csak, ha kísérője van, és csak a saját irodájáig mehet el még egy tanár is.

Fekete kéz után véres kezek

Forrás: A szerző felvétele

Még ha teljesen mellettük is áll. Kérdeztem: a tanulók nem vizsgázhatnak, elmaradt már két vizsgaidőszak, továbbá már négy hónapja nincs oktatás az egyetemeken. Hogy pótolják be mindezt? Kérdésemet azzal rázta le: a koronavírus-járvány alatt sem jártak be az egyetemre, és azt is meg tudták oldani, legfeljebb gyorsítanak a tempón, ahogy az ő karán is így tettek – igaz, ezt már mi tesszük hozzá, a covid alatt volt online oktatás, most meg semmilyen nincsen.

Az egyetemi karok tehát le vannak zárva, kommunikáció a külvilággal nincs, a diákok az épületeket elfoglalták, és birtokolják azokat, saját törvényeket hozva. Egy kicsit az anarchiára hajaz ez az egész dolog, állapítom meg.

Erőszak erőszak után

De hogy is jutottunk ide?

Amint arról már korábban is beszámoltunk, 2024. november 1-én leszakadt az újvidéki vasútállomás előtetője, maga alá temetve közel 20 embert. Tizenöten veszítették életüket a tragédiában, és legalább harmincan megsérültek. Ez az a vasútállomás, amely a Budapest-Belgrád vasútvonal egyik fő megállóhelye lesz.