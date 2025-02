A korrupció, mely a közjavakért még versenyben lévő középosztály hívószava, tág fogalom, aligha bír egzakt leíró jelleggel. Ezúttal is inkább homályt teremt, mint megvilágítja az eseményeket. A korrupció gyakorta valamely csoport vagy osztály ellen vívott küzdelem harci jelszava (az »elmaradott, lecsúszott vidék különös viszonyai«). Nem véletlen, hogy Hszi Csin-ping (a tigrisek és legyek letörése), Putyin (lásd) vagy Bolsonaro elnökök (itt írunk erről) a korrupcióellenességet tűzték a zászlajukra annak érdekében, hogy az ellenlábasaikkal leszámoljanak. Így volt ez a Szerb Haladó Párttal is, amely a 2012-es hatalomra jutása előtt az előző kormányok elszámoltatását, a korrupció visszaszorítását ígérte; nem is sikertelenül.

Más megfontolást ajánlunk. Az újvidéki tragédia inkább a neoliberalizmus jegyében történt lassú átmenet (tranzíció) következménye. Az útját az önigazgatásban kereső, de a piaci folyamatoknak egyre inkább teret adó Jugoszlávia szerényebb mértékben már a 80-as és a 90-es években, a kétezres évektől pedig minden erővel a megszorításokkal és a szabályok puhításával, a deregulációval élő politikát folytatott.

A tragédiánál maradva: az 1964-ben épült újvidéki vasútállomást hatvan évig nem újították fel, s bár sejthető volt, hogy a leomlott előtető-szerkezet rossz állapotban van, a középület rendszeres vizsgálata forráshiány miatt elmaradt. A dereguláció, mely vezérelve volt például a 2002-es közbeszerzési szabályok megváltoztatásának is, ahhoz vezetett, hogy a tőkeigényes gazdasági ágazatokban a kivitelezés mellett immár a tervezés és az ellenőrzés is magánvállalatokhoz kerülhetett. (Az építésügy rendszerszintű problémáit Milan Milićević mérnök fejtegette.) Ez a törvénykezés oligopolisztikus és monopolisztikus viszonyokhoz vezetett. A munkafolyamatokat egy-egy nagyobb vállalat alvállalkozókra és al-alvállalkozókra bízta, ami átláthatatlan és visszakövethetetlen viszonyokhoz vezetett. Az újvidéki vasútállomáshoz kötődő munkafolyamatokat például 130 alvállalkozás végezte, amelyek szintén alvállalkozóknak szervezték ki a munkát.