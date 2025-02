Nem akárki mondta ki: Európának tárgyalnia kell Oroszországgal

Hét nap alatt véget érhetett volna az ukrajnai háború , ha az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság nem avatkozik bele – mondta Jeffrey Sachs világhírű amerikai közgazdász, a Columbia Egyetem professzora az Európai Parlamentben tartott előadásában.

„Mi volt Putyin szándéka a háborúban? Meg tudom mondani, mi volt a szándéka. Arra akarta kényszeríteni Zelenszkijt, hogy tárgyaljon a semlegességről. És ez az invázió kezdete után hét nappal meg is történt. Ezt meg kell érteni, nem a propagandát, amit erről írnak” – fogalmazott Sachs.

A professzor elmondta, hogy Ankarában zajlottak tárgyalások török közvetítőkön keresztül, és már egy megállapodás tervezet is létrejött, amit Vlagyimir Putyin orosz elnök is is jóváhagyott.

Ukrajna egyoldalúan elállt ettől a majdnem létrejött megállapodástól. Miért? Mert az Egyesült Államok ezt mondta nekik”

– jelentette ki. Hozzátette „a hab a tortán” az volt, amikor Boris Johnson, az Egyesült Királyság miniszterelnöke elmagyarázta, hogy itt a nyugati hegemónia a tét. Nem Ukrajna, hanem a nyugati hegemónia.

„Amióta az USA lebeszélte a tárgyalófeleket az asztalról, körülbelül egymillió ukrán halt meg vagy sebesült meg súlyosan” – jegyezte meg.

És az amerikai szenátorok, – tette hozzá – akik a lehető leggonoszabb, legcinikusabb és legkorruptabb politikusok, akiket csak el lehet képzelni, azt mondták, hogy ez csodálatos, pénzköltés, mert egyetlen amerikai sem hal meg. Ez a tiszta proxy háború.

„Könyörögtem az ukránoknak. Azt mondtam az ukránoknak, hogy nem vagyok ukránellenes, teljesen ukránbarát vagyok. Azt mondtam, mentsétek az életeteket. Mentsétek a szuverenitásotokat. Mentsd meg a területedet. Légy semleges. Ne hallgassatok az amerikaiakra. Elismételtem nekik Henry Kissinger híres mondását, miszerint

az Egyesült Államok ellenségének lenni veszélyes, de barátjának lenni végzetes.

Oké? Hadd ismételjem meg ezt Európa számára” – fogalmazott a professzor.