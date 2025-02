Minden német szempár Magyarországra szegeződik – ma érkezik Budapestre az AfD kancellárjelöltje

Alice Weidel Észak-Rajna-Vesztfáliában, Gütersloh városában született 1979-ben, közgazdaságtant és üzleti adminisztrációt tanult a Bayreuthi Egyetemen, az évfolyamelsők között végzett, utóbb itt is doktorált nemzetközi fejlesztésből, a Konrad Adenauer Alapítvány támogatásával. Dolgozott gazdasági elemzőként, volt befektetési vállalat alelnöke, üzleti tanácsadó is, hat éven keresztül élt Kínában, miközben a Bank of China-nak dolgozott, folyékonyan beszél például mandarinul. Éppen ezért a pártnak meglehetősen jó viszonya van Kínával, amely egyébként előnyt jelenthet Németország számára a mostani kiszámíthatatlan világpolitikai helyzetben.