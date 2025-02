Merz kéri felvételét az Európai MEGA Pártba!

„Rechts” és „rechtsextrem”, nopláne „gesichert rechtsextrem”, azaz „igazoltan szélsőjobboldali” között lényegében nincsenek sem különbségek, sem fokozatok Németországban. Nem fér közéjük egy papírlap sem, zwischen sie passt kein Blatt Papier, mondja a praktikus német. (Az emelkedettebb angol­szász szemében a napfény az, amiből nem sok fér oda két igen hasonló dolog közé; not a lot of daylight between them – mondják az óceán túloldalán.)

Ebben a politikai kontextusban kisebbfajta szenzáció az, ami most a választási győzelemre esélyes Kereszténydemokrata Néppárt (CDU) háza táján történik: ennek az eredendően jobboldali pártnak Friedrich Merz személyében bizony ismét jobboldali elnöke van. Nem néppárti, polgári, jobbközép meg semmi más eufemisztikus kásakerülgetés sem – hanem rechts, ha soha ki nem mondanák is. Manfred Weber páros lábbal rúgná ki az Európai Néppártból, ha nem a főnöke lenne. De szerencsére bizonyos értelemben Merz Weber főnöke. S a mi nagy szerencsénkre hamarosan Németország főnöke.

Amit Merz művelt, azt az utóbbi tíz év európai politikáját figyelemmel követők csak csodálattal tudják fogadni. Angela Merkel pártjának kancellárjelöltje teljes bevándorláspolitikai fordulatot hirdetett meg: a beutazásra nem jogosultak Németországba jutásának ellehetetlenítését, minden illegális bevándorló visszafordítását a határon, akár a bűncselekményen kapott kettős állampolgárok német állampolgárságának és tartózkodási engedélyének visszavonását – ha kell, akkor a „diszfunkcionális” európai szabályozás ellenében is. Koalíciót kötni csak olyanokkal hajlandó, akik ezt a programot hajlandók végrehajtani.

Emellett a Frankfurter Allgemeine Zeitung kancellár-j­elölti interjúsorozatában olyan passzátszelet fújt az Európa-politikába, amely eleddig csak halovány budapesti fuvallatként jelentkezett: Donald Trump győzelmére szerinte a helyes válasz a Make Europe Great Again (ki is vitt végig ezen szlogennel egy soros elnökséget az európai fősodor hangos füttykoncertje mellett?), Brüsszel pedig egy bürokratikus szörny, ami ellen fel kell lépni. S mindezt végre nem egy középsúlyú posztszoci tagállam miniszterelnö­ke mondja magányosan, nem is Ausztria leendő kancellárja, akitől most a bécsi, berlini és brüsszeli szalonokban félni sikk. Ezt az Európai Unió minden szempontból legerősebb országának leendő vezetője mondja, Ursula von der Leyen pártbéli főnöke, az ember, akinek a dolgok természetes rendje szerint fel kellene vennie a telefont az Európával beszélni kívánóknak. Az európai mérsékelt jobb szíve közepe végre ismét azt csinálja, ami a dolga: rendes, tisztességes, jobboldali politikát, ha tíz év csúszásban is.