A pártelnök be is nyújtott a német parlament, a Bundestag elé egy szigorú bevándorláspolitikáról szóló tervezetet és kijelentette: azt akkor is keresztülviszi, ha ahhoz az eddig karanténban tartott, szélsőjobboldalinak titulált AfD szavazataira van szükség. Merz és a CDU ugyanis sokáig nem volt bevándorlásellenes és csak lassan fordult el a Merkel-féle Willkommenskulturtól. Az AfD ugyanakkor a kezdetektől ellenezte az illegális migrációt és ez volt az egyik oka annak, hogy a fősodorbeli német politika szélsőségesnek bélyegezte. Ezt az üvegplafont törte volna át Friedrich Merz és első olvasatra át is ment a tervezet a Bundestagon.

Az AfD és a CDU egyirányba történő szavazása azonban beindította a liberális gőzhengert.

A sajtó nem győzte harsogni a demokráciára leselkedő soha nem látott veszélyt és példátlan módon még Angela Merkel volt kancellár is felszólalt Merz stratégiája ellen. Pedig semmi más nem történt, csak elkezdtek működni Németország önvédelmi reflexei és a politikának egy olyan javaslat mögé sikerült többséget ácsolnia, amely szakított volna az eddigi, önfeladó gyakorlattal. Az öröm ugyanakkor nem tartott sokáig, Merkel és a média nyomására ugyanis második olvasatban a képviselők már elutasították a javaslatot, a CDU ugyanis szétszavazott és nem volt képes egységet felmutatni.